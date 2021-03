Pop Evil: veröffentlichen neue Single

Pop Evil stellen uns ihre neue Single Set Me Free vor und kündigen gleichzeitig für den 21. Mai ihr sechstes Album Versatile via Entertainment One (eOne) an. Mit der Veröffentlichung der neuen Platte glänzen die Rock-Giganten aus Michigan mit einer Vielseitigkeit, die sich bereits bei den Single-Releases Let The Chaos Reign, Work und Breathe Again abzeichnete. Die beiden letztgenannten Tracks stürmten die Top 10 der Rock-Charts und schlossen sich den vorherigen #1-Hits Waking Lions, Footsteps, Deal With The Devil, Trenches und Torn To Pieces an, der 2020 von der RIAA mit GOLD ausgezeichnet wurde. In der neuen Single Set Me Free überzeugt die Band mit einem amtlichen Riff, gepaart mit einer einprägsamen Gesangsline von Sänger Leigh Kakaty. Dabei verkörpert Pop Evil Durchhaltevermögen und Positivität, das wohl besonders in der aktuellen Zeit wichtiger als je zuvor ist!

“We are very excited to announce our sixth studio album is being released May 21,” verkünden Pop Evil in einem gemeinsamen Statement. “Versatile is available for pre-order now! With this launch we are releasing a brand-new track from the album, Set Me Free, which embodies the challenging times the world has faced this past year. We are very proud & humbled to see our current single Breathe Again trending Top 5 on the Rock Radio charts, and the video being embraced by our fans. We can’t wait for you all to hear the rest of the album, as we feel it’s our strongest to date.”

Zum neuen Album: