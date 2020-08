Silentium: veröffentlichen neues Video ‚Shame‘

Gstern feierten Silentium die Veröffentlichung ihres Albums Motiva und ihres neuen Videos Shame.

Metal „made in Finnland“ ist mit gewissen Erwartungen verbunden, die für jede Band aus dem hohen Norden sowohl ein Segen als auch eine Last sein können. An erster Stelle dieser Liste steht die Vorliebe für bittersüße Melancholie und starke Emotionen. Nicht weit hinter dieser dunklen Ader verbirgt sich die offensichtliche Fähigkeit, eingängige Melodien zu liefern, die einen schönen Kontrast zu knackigen Riffs bilden. Silentium schaffen es dennoch von Anfang an mit ihrem eigenen Sound hervorgetreten.

Sängerin Riina Rinkinen erklärt: „Das Lied Shame handelt davon, dass man die Verantwortung für Entscheidungen tragen muss, die nicht gut für einen waren, und von der Scham, sich nicht behaupten zu können. Es ist ein Trennungslied, voll von Selbsthass.“

Das offizielle Silentium Video Shame ist hier jetzt zu sehen:

„Wie wir wissen, ist die Liebe ein gewaltsames Spiel, genau wie das Video zu diesem Lied. Ich hatte diese intensive kleine Horrorgeschichte einer giftigen, zyklischen Beziehung im Kopf, von der ich dachte, dass sie perfekt zu dem Lied passt. Diese Story zu verfilmen, war jedoch ein wahnsinnig ehrgeiziges Projekt mit unseren begrenzten Ressourcen und der allgemeinen COVID-Situation, aber ich bin froh, dass Juha Hanhinen von John La Hanhi Productions sich dieser Herausforderung gestellt hat.“

„Das gesamte Produktionsteam hat fantastische Arbeit geleistet und verdient höchste Anerkennung, doch besondere Aufmerksamkeit gebührt unseren Darstellern Sara Rantanen und Marko Nurmi, die durch ihre sehr reale und unverfälschte Darstellung die Betrachter in ihren Bann ziehen.“

– Riina / Silentium

Das neue Silentium Album kann hier gestreamed oder bestellt werden https://silentium.lnk.to/Motiva

Silentium Line-Up

Riina Rinkinen – Vocals

Sami Boman – Keyboards

Juha Lehtioksa – Guitar

Aapeli Kivimäki – Guitar

Janne Ojala – Drums

Ville Koskinen – Bass

Silentium online:

www.instagram.com/silentiumofficial/

www.facebook.com/silentiumofficial/

www.silentium.fi/