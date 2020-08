Unantastbar: Album ‚Wellenbrecher‘ veröffentlicht

Sechs Monate lang haben wir euch auf die Folter gespannt…ES GEHT LOS:

Ab sofort ist das neue Unantastbar Album Wellenbrecher überall erhältlich! Wir sind wahnsinnig gespannt auf eure Reaktionen, auf das mit 17 Songs definitiv fetteste Unantastbar Album aller Zeiten.

Dreht die Boxen auf, fühlt die authentischen, rotzigen und ehrlichen Songs und feiert Wellenbrecher so wie es sich gehört! Doch Schluss der vielen Worte, jetzt ist die Musik am Zug! Viel Spaß mit Wellenbrecher!!

Und einen Happy-Release-Day aus München und Berlin nach Südtirol ! 🙂

Einige Exemplare der limitierten Special Box und des giftgrünen Doppelvinyls sind übrigens noch zu haben. Wer eines davon ergattern möchte, der sollte sich allerdings ranhalten!

Video zu Wir Sind Die Stimme: KLICK

Video zu Ich Glaube An Mich: KLICK

Hier könnt Ihr das Album vorbestellen: KLICK

Seit über 15 Jahren stehen Unantastbar mit ihrer unvergleichbaren Attitüde für raue, rebellische, authentische und ehrliche Musik. Wellenbrecher gibt Mut, weckt Sehnsüchte, prangert an und ist beständig in einer Zeit voller giftig-negativer Einflüsse und stetig wechselnder Trends. Auf ihrer Suche nach Freiheit und auf der Flucht vor dem System geben die Jungs dabei all jenen eine Stimme, die sonst ganz leise sind und keine Lobby haben. Wellenbrecher gibt Kraft und schenkt Selbstvertrauen, um an sich zu glauben und um jeden einzelnen Moment zu genießen -denn: „Heute ist die gute alte Zeit von morgen“…

