SiN69: unterschreiben bei ROAR! und veröffentlichen ihr Debütalbum

Was für ein Start von SiN69 auf ROAR Rock Of Angels Records! Egal ob metallisch wie Angels Crying, melodisch wie Stop Fighting oder balladesk wie Cowboy: Das selbst betitelte Debütalbum der Schweizer Hardrockband überrascht mit acht Songs, die so unterschiedlich sind wie die sechs Bandmitglieder. Hauptsache Rock!

Vier von ihnen – Gitarrist Beat Hefti, Bassist Pesche Liechti und die beiden Sänger:innen Marina Schaller und Thomas Schaller – haben eine gemeinsame Vergangenheit in der Melodic-Hard-Rock-Band Circle, die sich als großartige Live-Gruppe einen Namen gemacht hat. Michael Vaucher hingegen hat starke Heavy-Metal-Wurzeln als Gitarrist von Emerald, während Schlagzeuger Charles Mönroe seit geraumer Zeit für King Louis hart und dreckig an den Drums hämmert. So unterschiedlich die acht Songs des Albums sein mögen, sie alle tragen die typische SiN69-Signatur: kraftvoller Druck von Bass und Schlagzeug, harmonischer, mehrstimmiger Gesang, Zwillingsgitarrensoli und vor allem spürbarer Spaß am gemeinsamen Rocken.

Während der Studioaufnahmen wurden SiN69 verstärkt – und das ist auch in Dezibel zu verstehen –von Six-Pack-Keyboarder Philipp Huber, Emerald-Gitarrist Julien Menth (der das Album auch aufgenommen und produziert hat) sowie Sänger Marcel „Mace“ Hablützel (Emerald, Eddie’s Tier, Silberberg). Das Ergebnis ist ein mitreißendes Werk, das das Herz eines jeden Rock-Fans höher schlagen lässt und Lust auf mehr SiN69 macht. Bleibt zu hoffen, dass sich bald die Gelegenheit ergibt, die Band mit all ihrer Begeisterung und Leidenschaft wieder live zu sehen.

Das selbst betitelte Debüt erscheint am 20.05.2022 digital und als Digipak-CD. Das limitierte Silber-Vinyl folgt am 04.11.2022!

SiN69 Line-Up:

Marina Schaller – Vocals

Thomas Schaller – Vocals & Acoustic guitars

Pesche Liechti – Bass

Beat Hefti – Guitars

Michael Vaucher – Guitars

Charles Mönroe – Drums

Guests on the album:

Philipp „Phluppi“ Huber – Keyboards on „Circle Of Rock“, „Cowboy“, „Around The World“, „Hang It Up“

Marcel „Mace“ Hablützel – Backing Vocals on „Guardian Angels“, „Stop Fi

