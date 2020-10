Sky Original – Hausen: Episode 1&2 am 22. und 23. Oktober im Kino

Pünktlich zu Halloween startet Sky Deutschland mit Charly Hübner in der Hauptrolle Deutschlands erste Horrorserie. Mit einer visuellen und erzählerischen Kraft vereint die Serie Hausen Horrorelemente und Drama zu einem geheimnisvollen emotionalen Kammerspiel in einem besessenen Plattenbau, das es so im deutschen Fernsehen noch nicht zu sehen gab.

Um die Fans von erstklassigen Horrorgeschichten auf Hausen einzustimmen, zeigen Sky, Lago Film und AV Visionen Episode 1 & 2 bundesweit ab dem 22. Oktober exklusiv vorab in über 120 Kinos.

Nach dem Tod seiner Mutter ziehen der 16-jährige Juri (Tristan Göbel) und sein Vater Jaschek (Charly Hübner) in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rand der Stadt. Während Jaschek versucht, als Hausmeister des maroden Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, entdeckt Juri nach und nach, dass das Haus ein bösartiges Eigenleben hat und sich vom Leid seiner Bewohner ernährt. Um es zu bekämpfen, muss Juri die teils feindselige, teils apathische Blockbevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen – und sich gegen seinen Vater auflehnen, der immer mehr in den Bann des Hauses gerät.

„Wir freuen uns sehr, Hausen im Oktober auch im Kino präsentieren zu können. Die Serie findet damit an dem Ort statt, wo das Genre seinen eigentlichen Ursprung genommen hat – im Kino! Mit einem hochkarätigen Cast, einem in jeder Hinsicht beeindruckenden Set und einer wundervollen Crew wurde unter Thomas Stubers Leitung die Hausen-Welt lebendig. Diese Welt, die uns mit den unterschiedlichsten Formen von Angst, Schmerz und Liebe konfrontiert, auf der großen Leinwand erleben zu können, wird für die Zuschauer bestimmt eine ganz besondere Erfahrung.“ (Quirin Schmidt, Executive Producer Sky)

Alle teilnehmenden Kino unter: https://bit.ly/3ja4XDH

Zusätzlich läuft am 27. Oktober der Anime Dragon Dentist in der letzten KAZÉ Anime Night des Jahres.

Die KAZÉ Anime Nights 2020 präsentieren: The Dragon Dentist Das Kino-Event am 27. Oktober 2020

In einer alternativen Welt werden Kriege auf den Rücken gewaltiger Drachen ausgetragen, groß genug, dass sie ganze Schlachtschiffe tragen können. Diese Drachen sind stark genug, dass sie das Blatt in Kriegen wenden können, aber sie haben eine einzige Schwäche – ihre Zähne. Nonoko ist eine neu ernannte Drachen-Zahnärztin und hat die Aufgabe, den Drachen, den Hüter des Landes, vor Bakterien in der Zahnhöhle zu schützen.

Eines Tages findet Nonoko nach heftigeren Kämpfen mit dem Nachbarland zwischen den Zähnen des Drachen einen bewusstlosen Jungsoldaten aus dem feindlichen Land. Sein Name ist Bell und er wurde vom Drachen aus dem Zahninneren auferweckt – ein Phänomen, das der Legende nach vor einer großen Katastrophe auftritt. Nonoko und Bell durchlaufen eine Reihe heftiger Schlachten und müssen lernen, ihr Schicksal zu akzeptieren.

Die KAZÉ Anime Nights finden seit 2015 regelmäßig am letzten Dienstag eines Monats statt und werden bei Interesse der Kinos um weitere Spielzeiten erweitert. Anfänglich mit 40 Kinos gestartet, nehmen 2020 regelmäßig über 250 Kinos Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Vorführungen teil.

Alle teilnehmenden Kinos unter: https://news.themroc.com/2020/08/05/the-dragon-dentist/