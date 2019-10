Sober Truth veröffentlichen ihr hochgelobtes Album Psychosis als Vinyl! Auch wir von Time For Metal konnten uns bei Erscheinen des Albums mit lobenden Worten nicht zurückhalten. Hier geht es zum Review.

Endlich ist es soweit! Die Siegburger Groove Metal Band Sober Truth veröffentlicht ihr bereits im Februar als CD erschienenes Album Psychosis im Oktober auch auf „schwarzem Gold“.

Darauf haben die Vinylliebhaber gewartet und dürfen sich auf einen der Vinyl angepassten Sound freuen. Die Songtexte befinden sich auf der Innenhülle der Vinyl.

Das fünfte Werk der Band erscheint in Eigenregie bei TaktArt Records und ist ab sofort über den Shop vorbestellbar. Lieferbar ist Psychosis auf Vinyl ab dem 13.10.2019.

Für die Vorbesteller legt die Band noch einen super schönen Patch dazu!!!

Hier der Link zum Shop: http://sober-truth.com/produkt/psychosis-vinyl-presale-inklusive-patch/?fbclid=IwAR2JD3nawRNsw8jZ9-o7towA4aCUPrd5crtHsv–fduCzJjYk7eFjbwT8d8#

Wer die Band einmal live sehen möchte, für den bietet sich an folgenden Terminen die Gelegenheit:

12.10. | Escalate Festival (Warm up Show) | Mechernich

19.10. | FINOX | Solingen

31.10. | The Last Stand Festival | Schützenhalle Mendig

09.11. | B52 music Club | Belgien

10.11. | Blue Shell | Köln

16.11. | Vereinsheim Metal Journey | Lüdenscheid

22.11. | Studentenclub | Eberswalde

23.11. | Clochard | Hamburg

20.12. | BAUHAUS LIVE REVIVAL | TROISDORF

27.12. | Blue Shell | Köln

28.12. | Inferno Benefiz Metal Meeting | Valhalla Köln

2020

03.01. | Kabelmetal | Windeck

11.01. | Schwarzer Bär | Worms

18.01. | Raging Storm Festival | Friedberg

31.01. | ATG | Mainz

20.02. | Limes | Bonn

22.02. | SAGA Rockpinte Troisdorf

04.04. | Florinsmarkt Koblenz

11.04. | Kubana Live Club | Siegburg