Social Disorder: unterschreiben bei AFM Records

Anders LA Rönnblom, hat nun eine hochkarätige Gruppe Musiker um sich geschart und die Band Social Disorder ins Leben gerufen. Anders ist vor allem als Gründer und Songwriter von Killer Bee und X-Romance, wie auch als Mitgleid von Wolfpakk bekannt. Hier hat er immer wieder seine großartigen Fähigkeiten, fantastische Riffs mit klassischen Melodien zu schreiben, unter Beweis stellen können! Diesmal ist er einerseits auf sich allein gestellt, doch ebenfalls zusammen mit großartigen Freunden.

Diese Projekt entwickelte sich zu einem kompletten Album und ist eine Reise durch Anders Leben, Inspirationen aus seiner musikalischen Vergangenheit. Man könnte das Werk auch als Konzeptalbum sehen, denn es geht um Anders Leben, jeder Song trägt eine Botschaft oder eine Geschichte über einen Abschnitt seines Lebens in sich. Der Kampf mit seinem Alkoholismus, seinen Dämonen und der Weg zurück ins Leben. Diese musikalische Geschichte wird noch in 2021 erzählt.

Das internationale Line-Up spricht für sich selbst: Tracii Guns (Guns ‘n’ Roses, LA Guns), Rudy Sarzo (Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake), Jeff Duncan (Armored Saint, Odin), Dave Stone (Rainbow), Snowy Shaw (King Diamond, Dream Evil, Mercyful Fate), Shawn Duncan (DC4, Odin), Leif Ehlin (Perfect Plan), um nur einige zu nennen, arbeiteten an diesem melodischen und zeitlosen Rockalbum mit. Der unbekannte Sänger Thomas Nordin ist ein ungeschliffener Diamant aus Nordschweden, der wirklich zeigt, wie man großartige Vocals abliefert. Also nicht vergessen: „Don’t judge the book by the cover.“

Facebook: www.facebook.com/OfficialSocialDisorderSweden

Quelle: AFM Records