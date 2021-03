Saltatio Mortis: Lasterbalk der Lästerliche verlässt die Mittelalter-Rocker

Schlechte Nachrichten für Fans der Mittelalter-Rocker Saltatio Mortis, denn Drummer und Gründungsmitglied Timo Gleichmann alias Lasterbalk der Lästerliche verlässt die Band, wie man gestern über die Social Media Kanäle der Band mitteilte.

Timo wird die große SaMo-Bühne verlassen und hinter dem Drumkit Platz machen für seinen Nachfolger Jan S. Mischon alias Jean Méchant, der Tambour. Lasterbalk wird sich dagegen ins Teilzeit-Familien-Dasein zurückziehen, denn wie einige sicherlich mitbekommen haben, ist er frischgewordener Papa. Doch niemals geht man so ganz, zumindest nicht bei Saltatio Mortis, denn wie die Band mitteilte, wird Timo die Band weiterhin unterstützen, indem er das Management übernimmt und auch weiter an neuen Songs und Texten mitarbeitet.

