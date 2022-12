Sonic Taboo – Kind Of Venom

Musikalisch geht es in den Jahresendspurt, die Ziellinie Weihnachten ist überschritten. Da wird es dann für mich Zeit, noch etwas in der Restekiste der liegengebliebenen Veröffentlichungen des Jahres herumzuwühlen, um noch das eine oder andere vermeintliche Juwel an Land zu ziehen, welches bei dem Hörer exquisiter Musik auf dem Gabentisch hätte liegen sollen.

Sonic Taboo ist ein New Yorker Instrumental Trio, bestehend aus Paulo Cassio (Gitarre), Fernando Menechelli (Bass) und Andre Deko (Schlagzeug), der das Album auch aufgenommen und produziert hat. Die Instrumental Rocker vom Big Apple haben sich 2018 zusammengetan und bereits 2020 ihr selbst betiteltes Debüt herausgebracht. Ihr zweites Album mit dem Titel Kind Of Venom ist seit Juli dieses Jahres als CD und seit September als türkises Vinyl über das Label Interstellar Smoke Records verfügbar.

Kind Of Venom mit seinen dreizehn Tracks ist ein recht cooles Album geworden und bietet so einiges, was das Instrumental (Stoner Herz) begehrt. Das Album eröffnet mit einem Heavy Stoner. Haunted Roads beginnt mit Orgelklängen und wird von heftigen Riffs nach vorne gepeitscht. Das folgende Cactus Thorn schlägt in die gleiche Kerbe. Richtig psychedelisch wird es mit dem Titelsong Kind Of Venom, aber auch da geht es nicht ohne Heavy, denn nach einer Weile schlagen erneut Heavy Riffs zu.

Sonic Taboo bewegen sich auf Kind Of Venom gekonnt zwischen Stoner-Rock-Riffs und psychedelischen Passagen, die ein wenig auflockern. Dadurch wird das Album zu einem treibenden und schweren Album. Ein wenig Staub fressen darf man nicht nur auf Eat Dust. Das Trio bezeichnet sich schließlich selbst als Stoner-Biker-Band. Das trifft es irgendwie auch, denn das Album könnte durchaus auch Pate für einen Bikerfilm sein, der zu einem langen Ritt durch das Desert Valley einlädt.

Melodie und Blues Feeling dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da machen wir doch einfach einmal Rast am Sunset Gasoline und lassen die Dark Days vorbeiziehen, bevor uns Space Odissey mit Thiago Trosso als Gast am Saxofon psychedelisch aus diesem Roadtrip entfleuchen lässt.

Insgesamt ein starkes Instrumental Stoner Album. Also, wer noch Plattengutscheine von Weihnachten eintauschen möchte, kann hier getrost zuschlagen!

HIER! geht es für weitere Informationen zu Sonic Taboo – Kind Of Venom in unserem Time For Metal Release-Kalender.