Sorcerer: launchen Video zur neuen Single „Deliverance“

Am 29. Mai werden Sorcerer ihren dritten Longplayer Lamenting Of The Innocent via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen Vogeschmack auf das Album bietet euch das Video zur neuen Single Deliverance (Regie: Daniel Wahlström – Heavy Groove Media), welches ihr euch hier ansehen könnt. Es enthält einen Gastauftritt von Candlemass-Sänger Johan Langqvist!

Die Videos zu den ersten beiden Singles The Hammer Of Witches und Dance With The Devil finden sich hier: metalblade.com/sorcerer – dort kann das Album ebenfalls in diesen Formaten vorbestellt werden:

– digipak-CD

– deluxe box set (box, digipak-CD, DVD, coasters, pin, pendant – EU exclusive – limited to 3000 copies)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– ochre brown marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– translucent red vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– clear mustard yellow marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– maroon marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– clear warm gray marbled vinyl (limited to 100 copies)

– gold blackdust vinyl (EU exclusive – limited to 100 copies)

* exclusive bundles with shirts and merch items, plus digital options are also available!

Sorcerer werden seit jeher als „Epic Doom“-Band bezeichnet – ein Begriff, der zwar passt, ihre Musik aber nicht auf den Punkt bringt, und das hat man noch nie so deutlich gehört wie auf ihrem dritten Album Lamenting Of The Innocent. Die Besetzung des schwedischen Quintetts änderte sich nach The Crowning Of The Fire King. Zu den langjährigen Gitarristen Kristian Niemann und Peter Hallgren sowie Sänger Anders Engberg stießen Bassist Justin Biggs und ihr früherer Schlagzeuger Richard Evensand, die Sorcerer neuen Schwung und Pep verliehen haben. Wie schon zuvor ließ die Band zu, dass ihre Einflüsse durchschimmerten, und lockerte ihren epischen Doom mit Elementen aus Prog und Post Metal, klassischem Stahl und Hardrock auf. Der Song Deliverance bringt auch die einzigen Gäste auf dem Album zu Gehör, Johan Langquist von Candlemass und den renommierten schwedischen Cellisten Svante Henryson. „Sie haben der Nummer eine weitere Dimension verliehen, weshalb wir es uns nicht mehr ohne ihre Beiträge vorstellen können. So sollte es immer sein, wenn man Gastmusiker hinzuzieht; sie steuern etwas bei, das man nicht selbst auf die Reihe kriegen würde.“

Die Band, die sich selbst als perfektionistisch bezeichnet, produzierte das Album in Eigenregie und strebte nichts weniger an als das Bestmögliche in allen Aspekten. Als einzige Gehilfen bei der Realisierung von Lamenting Of The Innocent traten Ronnie Björnström, der die Songs mischte und masterte, sowie Conny Welén als zusätzlicher Songwriter ins Bild.

Sorcerer: „Wir lassen unsere Jugendzeit mit dieser Musik aufleben, Bands wie Rainbow, Black Sabbath, Iron Maiden und dergleichen. Sie alle haben uns inspiriert, und wir verleihen unseren Songs gerne etwas ähnlich Dramatisches. Für uns ist ausschlaggebend, dass ein Lied den Hörer mitreißt, vielleicht in eine andere Welt oder an einen Fantasieort, und den alten Hasen gelang das mit Bravour. Zeitgenössische Acts beflügeln uns aber genauso mit ihren Arrangements und Orchesterpassagen. Die Muse kann dich von überall her küssen, aber wir sind uns sicher, den charakteristischen Sorcerer-Sound getroffen zu haben. Es wirkt sehr vertraut.“

Lamenting Of The Innocent Tracklisting

1. Persecution (intro)

2. The Hammer of Witches

3. Lamenting of the Innocent

4. Institoris

5. Where Spirits Die

6. Deliverance

7. Age of the Damned

8. Condemned

9. Dance with the Devil

10. Path To Perdition

11. Hellfire (Bonus Track – only available on Digipak CD)

Sorcerer Line-Up:

Anders Engberg – vocals

Kristian Niemann – guitars

Peter Hallgren – guitars

Justin Biggs – bass

Richard Evensand – drums

Sorcerer online:

https://www.facebook.com/sorcererdoom

http://www.sorcererdoom.com

https://www.instagram.com/sorcererdoom

https://www.youtube.com/sorcerertv

https://open.spotify.com

Official store: shop.sorcererdoom.com