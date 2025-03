Soren Andersen: veröffentlicht neues Video und Single Beirut – live

Soren Andersen präsentiert mit der neuen Single Beirut – live eine energiegeladene Darbietung, die als kraftvoller instrumentaler Track aus seinem kommenden Album Live in the Homeland hervorgeht. Der Song wurde während eines ausverkauften Konzerts in Fredericia, Dänemark, aufgenommen und zeigt Andersens meisterhaftes Gitarrenspiel, das Melodie, Geschwindigkeit und Emotionen auf eine Weise vereint, die Fans von Joe Satriani, Steve Vai und Jeff Beck fesseln wird.

Unterstützt von Michael Gersdorff am Bass und Allan Tschicaja am Schlagzeug, bekannt aus Pretty Maids, hebt diese Live-Version von Beirut die Chemie des Trios hervor und bietet ein rohes, elektrisierendes Erlebnis. Mit seinen schwebenden Soli und präzisen Grooves ist der Track ein absolutes Muss für Liebhaber des instrumentalen Rocks.

Das Album Live in the Homeland wird am 14. März 2025 über Mighty Music veröffentlicht.

Beirut – live ist ab sofort als digitale Single und offizielles Video auf allen Streaming-Diensten verfügbar.

Soren Andersen ist ein weltweit anerkannter Gitarrist, Songwriter und Produzent, der in Kopenhagen lebt, wenn er nicht gerade auf Welttournee ist. Er zählt zu den gefragtesten Rockgitarristen in Skandinavien und hat auf einigen der größten Bühnen der Welt gespielt, oft in Begleitung von namhaften Musikern. In den letzten 15 Jahren war Soren regelmäßiger Gitarrist für Glenn Hughes und hat mit Größen wie Mike Tramp, Marco Mendoza, Tommy Aldridge, Joe Lynn Turner, Pretty Maids, The Dead Daisies und vielen anderen zusammengearbeitet.

Sein erstes Live-Album unter eigenem Namen, Live in the Homeland, ist die Fortsetzung seines 2019 veröffentlichten, von der Kritik gefeierten instrumentalen Albums Guilty Pleasures. Die Aufnahmen stammen von einem denkwürdigen Konzert am 28. Mai 2021 in Fredericia, das sowohl bildlich als auch akustisch festgehalten wurde. Soren beschreibt die Aufnahmen als eine unterhaltsame Reise in das Universum der instrumentalen Gitarre, geprägt von langen Gitarrensoli und virtuosen Bass- und Schlagzeugdarbietungen.

Soren Andersen äußert sich stolz über das Album: „Ich habe selten so viel Stolz auf etwas empfunden wie auf dieses Album. Ich lebe und atme Live-Musik, und es ist auf der Bühne, wo es für mich wirklich zählt. Dass wir an diesem Abend in meiner Heimatstadt ein so gutes Konzert geliefert haben, macht mich glücklich.“

Live in the Homeland wird als Gatefold-Doppel-LP (schwarzes Vinyl, limitiert auf 200 Exemplare, transparentes weißes Vinyl, limitiert auf 300), CD und digital am 14. März 2025 veröffentlicht. Im Anschluss wird es eine Tour im Frühjahr geben.

Soren Andersen auf Tour:

21.03.2025 Tante Olga, Randers

22.03.2025 Kosmorama, Bramming

28.03.2025 Korsør Kulturhus, Korsør

04.04.2025 Tøjhuset, Fredericia

09.04.2025 Rust, København

10.04.2025 Mono, Aarhus

11.04.2025 Tobaksgaarden, Assens

12.04.2025 Boxen, Holbæk

09.05.2025 Vendelbohus, Hjørring

10.05.2025 Platform K, Horsens

16.05.2025 Stars, Vordingborg

17.05.2025 Ishuset, Hobro

