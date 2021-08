Spiritbox: neuer Song online

Spiritbox veröffentlichen mit Hurt You einen weiteren neuen Song, samt Musikvideo, aus dem mit Spannung erwarteten Debütalbum, Eternal Blue (Rise Records, 17.09.2021).

Gitarrist Mike Stringer kommentiert: „Hurt You ist ein Song, der vor der Pandemie geschrieben wurde, Anfang 2020 während eines Schneesturms. Wir saßen drinnen fest und konnten nirgendwo hingehen, also floss dieser Song ziemlich schnell aus mir, Courtney und unserem Produzenten Dan heraus. Das Thema des Songs ist die toxische Co-Abhängigkeit und das Gefühl zu wissen, dass etwas zum Scheitern verurteilt ist, aber die Entscheidung zu treffen, mit dem Schiff unterzugehen. Das Video, bei dem Dylan Hryciuk Regie führte, ist vom Horror inspiriert und zeigt die Liebe in vier verschiedenen Akten. Es ist das erste Video, das wir gemacht haben, in dem wir nicht in Erscheinung treten und die Geschichte in den Mittelpunkt stellen.“