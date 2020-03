Spritzehaus Goes Bett, am 03.04.2020 im Frankfurter Das Bett (Vorbericht)

Event: Spritzehaus Goes Bett

Bands: Mission Possible, BBC Rock

Ort: Das Bett, Frankfurt

Datum: 03.04.2020

Kosten: 18,50 € VVK, 19,00 € AK

Genre: Power Rock, Rock, Pop

Links: https://www.bbc-rock.de/

https://mission-possible-band.de

https://bett-club.de/

Vor gut anderthalb Jahren hat das altehrwürdige Spritzehaus in Alt-Sachsenhausen nach 41 Jahren seine Türen geschlossen. Zur Erinnerung wird im Das Bett eine Art Revival Party veranstaltet, in der sich ehemalige Gäste, Freunde und Mitarbeiter treffen können. Diese Art von Klassentreffen wird in einer Art Konzertform abgehalten, bei dem Mission Possible und BBC Rock, die beide schon immer mit dem Spritzehaus verbunden waren, auftreten.

Mission Possible spielen die größten Hits der letzten 30 Jahre so authentisch, dass sie keinen Vergleich mit den Originalen scheuen müssen. Die fünf aus dem Rhein-Main-Gebiet stammenden Musiker mögen den hautnahen Kontakt zum Publikum und nicht selten ist Sänger Mario Carillo mitten im Saal anzutreffen. Die vielen Fans lieben die Klassiker von U2, Deep Purple, Genesis oder Toto und vor allem Jürgen Grömling am Bass und Steffen Trinkaus liefern dazu die wohl besten Grooves der Region ab. Auch neuere Sachen kommen nicht zu kurz und so werden auch mal Coldplay, Kings Of Leon und Snow Patrol angestimmt. So können sich die Fans auf ein heißes Rockkonzert freuen.

BBC Rock stehen dem in nichts nach und auch die vier aus Osthessen stammenden Jungs liefern Hits wie an einer Perlenschnur. Dabei bewegen sie sich in den Siebzigern und Achtzigern und durch ihren schnörkellosen Sound lassen sie einen den Alltag vergessen machen. Marcel Liebig und Michael Schulze sind zwei engagierte Frontmänner, die es verstehen, den Songs neue, in die Magengrube gehende Schwingungen zu verpassen. Mit Herz und Seele zelebrieren sie Melodic Rock wie Hold The Line und Beds Are Burning oder schmachten bei Balladen wie Here I Go Again von Whitesnake. Auch kraftvolle Songs von AC/DC oder Queen stehen auf der Setlist und so wird ein grandioser Abend gewährleistet.

Hier sind zwei Bands am Start, die den Zeitgeist der guten alten Siebziger und Achtziger Jahre aufleben lassen und damit außerdem dem Spritzehaus Gedenken schenken. Für dieses Event könnt ihr mit Glück zwei Karten gewinnen. Das Verlosungskarussell dreht sich demnächst hier.