Stake: Neues Musikvideo zu „Careless“

Erst am vergangenen Freitag feierten Stake die Veröffentlichung des neuen Studioalbums Critical Method via Hassle Records. Passend dazu präsentieren die Belgier ein Video zu dem Album-Track Careless, das hier angesehen werden kann:

Stake spielten bereits mit Genre-Größen wie Mastodon, The Dillinger Escape Plan und den Deftones. Im Dezember tourt das Quartett zudem durch die Bundesrepublik. Die Dates im Überblick:

01.12.2019: Cassiopeia, Berlin

02.12.2019: Backstage, München

03.12.2019: MTC, Köln

05.12.2019: Hafenklang, Hamburg

Zum Aufwärmen auf die anstehenden Konzerte empfehlen sich außerdem die folgenden Songs:

Musikvideo – „Doped Up Salvations“

Musikvideo – „Catatonic Dreams“

Stake – Critical Method – Tracklisting

Critical Method

The Absolute Center

Careless

Human Throne

Catatonic Dreams

Devolution

Doped Up Salvations

Eyes For Gold

https://www.stakeband.com