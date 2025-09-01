Stargazer: streamen ihre neue rebellische Single/Video „Stone Cold Creature“

Die norwegische Band Stargazer hat heute ihre neue Single und das offizielle Video zu Stone Cold Creature veröffentlicht. Mit schweren Grooves, donnernden Gitarren und kraftvollen Vocals sorgt der Song sofort für Aufsehen – kühn, eingängig und unmöglich zu ignorieren. Als elektrisierender Titeltrack des kommenden Albums der Skandinavier zeigt er die Hardrocker in ihrer selbstbewusstesten und kompromisslosesten Form und liefert pure Rockenergie für Fans zeitloser Arena-Hymnen.

Stone Cold Creature ist jetzt auf allen Streaming-Diensten verfügbar und wurde ebenfalls mit einem offiziellen Video veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Die norwegische Band Stargazer ist seit 2008 eine feste Größe im melodischen Hard Rock und vereint klassische Rockelemente mit einem modernen Klang. Nach drei erfolgreichen Studioalben kehrt die Band nun mit ihrem bisher explosivsten Werk zurück: Stone Cold Creature.

Produziert von Soren Andersen (unter anderem bekannt durch Glenn Hughes und Electric Guitars), präsentiert sich Stone Cold Creature als kraftvolles, riffgetriebenes Hard-Rock-Statement, das mit eindrucksvollen Gesangseinlagen, durchdringenden Gitarrensoli und eingängigen Melodien überquillt. Das Album verspricht ein zukünftiger Klassiker für Fans zeitlosen Rocks mit einem zeitgemäßen Produktionsansatz zu werden. Das neue Album folgt auf die beeindruckende Diskografie der Band: Stargazer (2009), The Sky Is The Limit (2019) und Life Will Never Be The Same (2023), wobei jede Veröffentlichung die Grenzen des Genres erweitert und gleichzeitig dem Geist des klassischen Rocks treu bleibt. Die dynamische Live-Energie hat Stargazer bereits auf die Bühnen legendärer Acts wie Gary Moore, Saxon, Uriah Heep, Nazareth, Glenn Hughes, Wig Wam und Magnum gebracht. 2025 wird die Band eine der größten Bühnen Skandinaviens beim Tons of Rock Festival betreten, was einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere darstellt und ihren kontinuierlichen Aufstieg als eine der aufregendsten Namen im Hard Rock unter Beweis stellt.

„This album is everything we envisioned and more. Stone Cold Creature is a testament to who we are as a band – massive riffs, soaring vocals and lyrics. Pure hard rock energy with lots of catchy melodies and elements throughout the album. We can’t wait for the world to hear it!“ – Tore André Helgemo, Gesang, Stargazer

„We poured our hearts and souls into every note on Stone Cold Creature. This is classic hard rock for the future – raw, powerful, and built to stand the test of time. A big production from Soren Andersen with a modern twist. Screaming vocals, massive riffs, hooks, big choruses and blistering guitar solos. I believe this album will be a hit for classic hard rock fans around the globe.“ – William Ernstsen, Gitarre, Stargazer

Stone Cold Creature – Trackliste:

1. Make A Deal With The Devil

2. Looking For A Star

3. New Hope

4. Burning Up Inside

5. Stone Cold Creature

6. No Escape

7. Winter Is Coming

8. Writings On The Wall

9. The King’s Return

10. Ice Walker

11. Screams Break the Silence

12. I Need You Now (More Than Ever)

13. What Are You Waiting For

14. Riding Through The Night

Stone Cold Creature wird am 12.09.2025 auf LP (schwarzes Vinyl, limitiert auf 200 Exemplare und transparentes blaues Vinyl, limitiert auf 300 Exemplare), Digipack-CD und digital über Mighty Music veröffentlicht.

Stargazer sind:

Tore André Helgemo – Gesang

William Ernstsen – Gitarre

Jomar Johansen – Bass

Svend Skogheim – Schlagzeug

Sondre Bjerkset – Keyboards

Stargazer online:

https://www.facebook.com/stargazertheband

https://www.instagram.com/stargazer_thehardrockband/