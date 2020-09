Stereokeys: veröffentlichen am 11.09.2020 ihre neue Single

Tanzbar, zum Mitsingen und Loslassen, bewegt sich die sympathische Band irgendwo zwischen Indie Pop und Alternative Rock, ohne dabei auch nur eine Sekunde kitschig daherzukommen.

Schnell haben die Stereokeys den Weg auf die Straße und somit raus aus der Provinz gefunden. Positives Feedback ließ nicht lange auf sich warten. Nach drei veröffentlichten EPs und zwei Dutzend Konzerten können die Newcomer auf einen steilen Entwicklungsprozess zurückblicken. Das Visions Magazin behandelt die Band als offizielle Neuentdeckung und Deutschlands größtes Jugendradio handelt die Jungs als offizielle 1Live Plan B Band. Ihre veröffentlichten Singles schafften es unter die Top 30 der deutschen Campus Charts und konnten bei den gängigen Streamingdiensten mehr als 150 K Plays einheimsen.

Bis zur Veröffentlichung am 11.09.2020 gibt es hier schon einen Vorgeschmack mit der Single Once In A While: