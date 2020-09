Rory Gallagher: „The Best Of Rory Gallagher“ erscheint am 09.10.2020 über Universal Music

Anknüpfend an die sensationellen Erfolge der „BLUES“-Collection (2019) und des zuletzt erschienenen Albums Check Shirt Wizard – Live in ’77, das wochenlang die Spitze der US-Bluescharts belegte, erscheint am 09.10.2020 The Best Of Rory Gallagher. Der bei Universal Music (UMe) in zahlreichen Konfigurationen erscheinende Longplayer kann ab sofort unter folgendem Link vorbestellt werden: https://RoryGallagher.lnk.to/TheBestOfPR.

The Best Of Rory Gallagher dokumentiert Highlights aus sämtlichen Schaffensphasen der Gitarren-Ikone: Angefangen bei den Aufnahmen mit seiner bahnbrechenden ersten Band Taste aus dem Jahr 1969 bis zu seinem finalen Studioalbum Fresh Evidence (1990). Die 2CD-Variante beinhaltet 30 Titel, wobei mit (I Can’t Get No) Satisfaction, aufgenommen mit Jerry Lee Lewis, auch ein bislang unveröffentlichter Bonustrack enthalten ist. Parallel dazu wird das Album auch als Standard-2LP (schwarzes Vinyl) sowie in einer limitierten Vinyl-Edition (2LP, Clear-Vinyl) erhältlich sein; letztere ist exklusiv via uDiscover Music und The Sound Of Vinyl erhältlich. Neben den digitalen Versionen (Standard und HD) kommt The Best Of Rory Gallagher auch als Standard-CD mit 15 Songs in den Handel.

Ein echter Schatz aus den Rory Gallagher Archives ist der bereits erwähnte Bonustitel (I Can’t Get No) Satisfaction – ein Outtake von Jerry Lee Lewis‘ berühmten London Sessions aus dem Jahr 1973. Rory unterstützte dabei den legendären Rock & Roll-Pionier an der Gitarre und am Mikrofon. Ihre bislang unveröffentlichte Interpretation des Rolling Stones-Hits ist auf der 2CD- und den digitalen Versionen des Albums vertreten. Zudem erscheint eine limitierte 7“-Single, die auch den 2LP-Varianten beiliegt und sonst nur über die Online-Stores von uDiscover Music und The Sound Of Vinyl erhältlich sein wird. Bei Vorbestellungen des Albums fungiert der Bonustitel schon jetzt als Instant-Grat-Track. Auf dem „Picture-Sleeve“ der 7“-Version ist ein seltenes Archivbild von Rory Gallagher und Jerry Lee Lewis zu sehen, das ebenfalls im Rahmen der 1973er London Sessions entstanden ist. B-Seite ist der Titel Cruise On Out (4:42) von Gallaghers Album Photo Finish aus dem Jahr 1978.

Wenn es einen Künstler gibt, den man als „musician’s musican“ bezeichnen muss, dann Rory Gallagher: Er faszinierte und inspirierte zahllose Kollegen, galt ihnen als wichtigstes Vorbild und zentraler Referenzpunkt. Von Jimi Hendrix bis Eric Clapton, von Brian May (Queen) bis Johnny Marr (The Smiths) reicht diese Liste, auf der sich auch Namen wie Jimmy Page, Bob Geldof, The Edge, Ed Sheeran oder Slash finden (siehe ausgewählte Originalzitate unten im Text). Besonders für seine elektrisierenden Live-Shows gefeiert, starb er 1995 im Alter von nur 47 Jahren – doch haben seine bahnbrechenden Aufnahmen auch im seither vergangenen Vierteljahrhundert immer neue Bewunderer und Fans gefunden, weshalb er nach wie vor als einer der größten Gitarristen der Musikgeschichte gilt.

Formate: 2LP (schwarzes Vinyl), limitierte 2LP (Clear Vinyl), 2CD, 1CD, Digital HD, digital

Andere Künstler über Rory Gallagher:

Auf die Frage, wie man sich als weltbester Gitarrist denn so fühlt, antwortete Jimi Hendrix einst: „I don’t know, why don’t you go and ask Rory Gallagher.” – Jimi Hendrix

„The man who got me back into the blues.“ – Eric Clapton

„There are a million guys who sound like Stevie Ray Vaughan, but I never heard anybody who could really pull off sounding like Rory Gallagher.“ – Slash

„As soon as I heard Cradle Rock, I was hooked. I thought, ‘This is what I want to be when I grow up.“ – Joe Bonamassa

„I really liked Rory, he was fine guitarist and singer and lovely man.“ – Jimmy Page

„He was just a magician, he’s one of the very few people of that time who could make his guitar do anything it seemed. It just seemed to be magic. I remember looking at that battered Stratocaster and thinking “how does that come out of there?“ – Brian May

„The man who changed my musical life was Rory Gallagher, I picked up a guitar because of him.“ – Johnny Marr

„A beautiful man and an amazing guitar player. He was a very sensitive man and a great musician.“ – The Edge

„An amazing player, very spirited… he had a particular sound using that Stratocaster and he really got it because of the brute force in the way that he played, he just had such a passion about it.“ – Joe Satriani

„Rory was the one to measure yourself against. He was a real credit to music and pushed it to another level altogether.“ – Peter Frampton

The Best Of Rory Gallagher [2CD/Digital, 2LP inkl. 7”-Single, 1CD]

2CD/DIGITAL

CD1

1 Taste – What’s Going On (from 1970’s ‘On The Boards’ LP) 2:48

2 Rory Gallagher – Shadow Play (from 1978’s ‘Photo Finish’ LP 4:47

3 Rory Gallagher – Follow Me (from 1979’s ‘Top Priority’ LP) 4:40

4 Rory Gallagher – Tattoo’d Lady (from 1973’s ‘Tattoo’ LP) 4:41

5 Rory Gallagher – All Around Man (from 1975’s “Against The Grain” LP) 6:15

6 Rory Gallagher – I Fall Apart (from 1971’s “Rory Gallagher” LP) 5:12

7 Rory Gallagher – Daughter Of The Everglades (from 1973’s ‘Blueprint’” LP) 6:12

8 Rory Gallagher – Calling Card (from 1976’s ‘Calling Card’ LP) 5:24

9 Rory Gallagher – I’m Not Awake Yet (from 1971’s ‘Deuce’ LP) 5:37

10 Rory Gallagher – Just The Smile (from 1971’s ‘Rory Gallagher’ LP) 3:41

11 Rory Gallagher – Out Of My Mind (from 1971’s “Deuce” LP) 3:06

12 Rory Gallagher – Edged In Blue (from 1976’s “Calling Card” LP) 5:29

13 Rory Gallagher – Philby (from 1979’s “Top Priority” LP) 3:50

14 Taste – It’s Happened Before, It’ll Happen Again (from 1970’s “On The Boards” LP) 6:33

15 Rory Gallagher – Crest Of A Wave (from 1971’s “Deuce” LP) 5:54

CD2

1 Rory Gallagher – Bad Penny (from 1979’s “Top Priority” LP) 4:04

2 Rory Gallagher – Walk On Hot Coals (from 1973’s “Blueprint” LP) 7:02

3 Taste – Blister On The Moon (from 1969’s “Taste” LP) 3:27

4 Rory Gallagher – Loanshark Blues (from 1987’s “Defender” LP) 4:27

5 Rory Gallagher – Bought & Sold (from 1975’s “Against The Grain” LP) 3:26

6 Rory Gallagher – A Million Miles Away (from 1973’s from the Tattoo LP) 6:56

7 Rory Gallagher – Wheels Within Wheels (from 2010’s “Notes From San Francisco” LP) 3:38

8 Rory Gallagher – Seven Days (from 1987’s “Defender” LP) 5:14

9 Rory Gallagher – Ghost Blues (from 1990’s “Fresh Evidence” LP) 8:00

10 Rory Gallagher – Cruise On Out (from 1978’s “Photo Finish” LP) 4:42

11 Jerry Lee Lewis ft. Rory Gallagher (I Can’t Get No) Satisfaction (1973 outtake from the Jerry Lee Lewis ‘The Session… Recorded in London With Great Guest Artists’ LP) 3:50

12 Rory Gallagher – They Don’t Make Them Like You Anymore (from 1973’s “Tattoo” LP) 4:05

13 Rory Gallagher – Moonchild (from 1976’s “Calling Card” LP) 4:47

14 Rory Gallagher – Jinxed (from 1982’s “Jinx” LP) 5:12

15 Taste – Catfish (from 1969’s “Taste” LP) 8:06

2 LP (Black Vinyl And Limited Clear Vinyl)

Inklusive schwarze 7”-Single von (I Can’t Get No) Satisfaction ft. Jerry Lee Lewis & Rory Gallagher

Side A

Rory Gallagher Bad Penny 4:04

Rory Gallagher Shadow Play 4:47

Rory Gallagher I Fall Apart 5:12

Rory Gallagher Calling Card 5:24

Side B

Taste What’s Going On 2:48

Rory Gallagher All Around Man 6:15

Rory Gallagher A Million Miles Away 6:56

Rory Gallagher Just The Smile 3:41

Side C

Rory Gallagher Seven Days 5:14

Rory Gallagher Jinxed 5:12

Rory Gallagher Edged In Blue 5:29

Rory Gallagher Philby 3:30

Side D

Rory Gallagher Walk On Hot Coals 7:02

Rory Gallagher Tattoo’d Lady 4:41

Rory Gallagher Crest Of A Wave 5:54

1CD

Rory Gallagher Bad Penny 4:04 Rory Gallagher Shadow Play 4:47 Rory Gallagher I Fall Apart 5:12 Rory Gallagher Calling Card 5:24 Taste What’s Going On 2:48 Rory Gallagher All Around Man 6:15 Rory Gallagher A Million Miles Away 6:56 Rory Gallagher Just The Smile 3:41 Rory Gallagher Seven Days 5:14 Rory Gallagher Jinxed 5:12 Rory Gallagher Edged In Blue 5:29 Rory Gallagher Philby 3:30 Rory Gallagher Walk On Hot Coals 7:02 Rory Gallagher Tattoo’d Lady 4:41 Rory Gallagher Crest Of A Wave 5:54

