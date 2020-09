Stereokeys: Videopremiere der neuen Single „Hindsight“ bei Time For Metal

Im Mai veröffentlichten Stereokeys die letzte Single Once In A While. Jetzt kehren die Jungs mit breiten Chorus-Gitarren, knallende Toms und mitreißende Melodien zurück und malen ein retrofuturistisches Bild in allen Farben der Generation Y.

In unserer rastlosen Welt unter dem Druck von „schneller – höher – weiter“, spielt das Leben oft, wie es will. Träume geraten in Vergessenheit, die großen Metropolen rufen, Wege trennen sich von jetzt auf gleich. Ohne den Moment des Abschiednehmens. Keine Zeit für Zweifel und Umsicht. Kreuzen sich diese Wege wieder, muss man den Moment ergreifen, um sich zu erinnern, um neue Hoffnung zu schöpfen oder um zumindest abzuschließen.

Hindsight erzählt die Geschichte von zwei Menschen, die durch das Leben getrennt wurden und nun versuchen, trotz aller Umstände wieder zueinanderzufinden, um das nachzuholen, was ihnen bisher verwehrt blieb: Abschied oder neue Hoffnung. Der letzte Tanz ist dieser eine Moment.