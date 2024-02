Steve Hackett: präsentiert ein Video zum neuen Song „Circo Inferno“

Der legendäre Rockgitarrist Steve Hackett wird am 16.02.2024 sein neues Studioalbum The Circus And The Nightwhale über InsideOut Music veröffentlichen. Das Konzeptalbum The Circus And The Nightwhale ist ein Rite-Of-Passage-Album, in dessen Mittelpunkt eine junge Figur namens Travla steht. Die 13 Tracks von The Circus And The Nightwhale haben für den Musiker einen autobiografischen Aspekt, wie er über seine 30ste Solo-Veröffentlichung sagt: „Ich liebe dieses Album. Es sagt die Dinge, die ich schon seit langer Zeit sagen wollte.“

Nur noch anderthalb Wochen bis zur Veröffentlichung des Albums könnt ihr euch Circo Inferno jetzt hier anhören:

Steve sagt über den Track: “Circo Inferno is the most frenzied point in this album’s narrative… A plea for rescue within the maelstrom of a Dantesque circus, involving swirling Phrygian runs, insistent sax, full on vocals and blistering guitar…”



Pre-order hier möglich: https://stevehackett.lnk.to/TheCircusAndTheNightwhale