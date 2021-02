Stick To Your Guns: Stern-förmige 7Inch Akustik-EP mit Überraschungs-Cover

Stick To Your Guns aus Orange County melden sich mit The Meaning Remains zurück – eine vier Songs umfassende Akustik-EP, die am 18. Februar über End Hits Records erscheint (der physische 7″-Release erfolgt am 5. März).

Nach ausverkauften Hallen (darunter Ende 2019 eine ikonische Headline-Show im Kölner Palladium) hatten STYG viele Pläne für das Jahr 2020, die Corona-bedingt allesamt zurückgestellt werden mussten. Die Band hat die Zeit jedoch sinnvoll genutzt und bereitet sich mit der EP als erstem Lebenszeichen auf ein ereignisreiches Jahr 2021 vor!

„Dies ist eine EP, die einige unserer beliebtesten STYG-Songs in einem neuen Licht strahlen lässt“, sagt Sänger Jesse Barnett. „Obwohl das Setting dieser Songs nachdenklich und düster erscheinen mag, bleibt der Kern der Texte genauso energiegeladen und leidenschaftlich wütend, wie sie in der Full-Band Version gedacht waren. Sie werden leise und sanft gesungen und zielen auf die gleiche Tiefe, mit der ich sie vormals geshoutet habe. Für uns als Band gehen Wut und Frieden, Krach und Ruhe Hand in Hand. Beide extreme Pole sind Werkzeuge, von denen wir glauben. dass sie notwendig sind, um unsere Botschaft zu transportieren. Wir hoffen, Ihr genießt diese Songs – die ihr schon tausendmal gehört habt – jetzt auf eine neue Art und Weise.“

Die EP enthält heruntergespeckte Versionen von einer Handvoll STYG-Favoriten aus ihrem gesamten Katalog. Als Fan-Highlight krönt eine Coverversion des 80er-Jahre-Hits Take On Me von A-HA die Single – ein Cover-Song, der auf keiner STYG Liveshow fehlt.

Neben dem digitalen Release überrascht die Band auch mit einer physischen Auflage. Eine sternförmige (!) 7″-Single in mehreren Splatter-Pressungen ist exklusiv über End Hits Records und ausgesuchte Mailorder erhältlich.

Pressing Info:

– 200x Mustard with Red(ish) splatter (End Hits Exclusive) -> Sold Out

– 300x Mustard & Red(ish) Aside/Bside (End Hits Exclusive)

– 400x White with Red(ish) splatter (Impericon Exclusive)

– 600x Gold (European Retail Edition)

