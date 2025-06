Stigma: haben ihr neuen Albums „Second Chance“ am 04.06.2025 veröffentlicht

Die deutschen Rocker von Stigma, die erst seit vier Jahren aktiv sind, haben sich bereits einen Namen gemacht, insbesondere im Ausland. Mit ihrem entspannten, aber eindringlichen Stil, der zwischen Hard Rock und älteren Mid-Tempo-Thrash-Elementen wandert und dabei kleine vokale Anklänge an Synth-Rocker wie Depeche Mode nicht versteckt, konnten sie nicht nur eine treue Fangemeinde mit zwei frühen EPs und einigen Singles aufbauen, sondern auch weit über die Grenzen hinaus für Aufsehen sorgen.

Ihr Musikvideo zu Lies Of War, das vor zwei Jahren veröffentlicht wurde, hat sogar den Atlantik überquert und den Preis für das „Best Music Video“ beim New York Red Moon Film Festival gewonnen. Auch in London wurde das Stück beim Multi Dimension Independent Film Festival mit dem Preis für das „Best Music Video“ ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen folgten, darunter „Best of Independent Cinema“ beim Festival de Cannes, „Best International Music Video“ und „Best Original Sound Designer“ beim Maverick International Film Festival, um nur einige zu nennen. Fast unbemerkt in Deutschland schaffte es die zweite EP First Call in die Top 30 des renommierten College-Radiosenders WLTL 88.1FM in Illinois.

Jetzt ist es endlich soweit: Das brandneue Album Second Chance von Stigma wurde am 04.06.2025 veröffentlicht und am selben Tag live gefeiert. Stigma werden nicht nur im Hirsch in Nürnberg auftreten, der im vergangenen Jahr von den Lesern eines großen deutschen Metal-Magazins als „Deutschlands bester Live-Club“ ausgezeichnet wurde, sondern sie werden auch von den Kultmetallern Random für ein Doppel-Showcase begleitet! Sänger Gerald Zinneger richtet sich an die Fans bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung: “Second Chance is more than just an album for us – it’s a journey we’re taking with you. Every song only comes to life through you. Thank you for being with us – you are the true Stigmaniacs.”