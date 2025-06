Pelegrin: Rückkehr mit neuem Vertrag bei Ripple Music

Die französischen Heavy-Psychedelic-Rocker Pelegrin präsentieren eine mitreißende und hypnotische Live-Version des Songs Farewell im Main d’Oeuvres in Saint Ouen im Dezember 2024. Der Song stammt von ihrem frisch wiederveröffentlichten Debütalbum Al-Mahruqa auf Ripple Music.

Wenn Pelegrin die Gefilde von Stoner, Prog und Heavy Psych durchstreift, geschieht dies, um einige Schritte ins Unbekannte zu wagen. Was François (Gitarre/Gesang/Produktion), Jason (Bass) und Antoine (Schlagzeug) antreibt, ist der Wille, einen kleinen Raum zu füllen, der in der ständig wachsenden Galaxie verzerrter Musik leer zu sein schien. Obwohl sie durch einige hundert Kilometer in Frankreich getrennt sind, vereint die drei Freunde ein ausgeprägter Geschmack für fesselnde Atmosphären, Melodien, die von mittlerer östlicher Musik beeinflusst sind, rockige Riffs und vor allem verstörende Songs, die sich ständig in Bewegung befinden. Man könnte versuchen, einige Namen wie Elder, OM und Colour Haze zu nennen, aber das würde nicht ganz ausreichen.

Pelegrin beschritt diesen neuen Weg mit ihrem ersten Album Al-Mahruqa (2019) und setzte ihn mit dem Nachfolger Ways of Avicenna (2023) fort. Beide Alben wurden von der Band selbst aufgenommen und produziert und in Texas von Kent Stump (Wo Fat) in seinen Crystal Clear Studios gemastert. Sie erhielten viel Lob von internationalen Kritikern. Im Herbst 2024 unterzeichnete die Band einen weltweiten Vertrag mit dem kalifornischen Independent-Label Ripple Music und reiht sich in deren internationales Line-up neben Yawning Man, The Obsessed, Hermano, Wo Fat und 1000Mods ein. Nach der kürzlichen Wiederveröffentlichung von Al-Mahruqa plant die Band nun, ihr zweites Album später in diesem Jahr erneut herauszubringen, gefolgt von der Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums im Jahr 2026.

12.06.2025 – Montreuil @ Les Nouveaux Sauvages w/ MôT + Qilin

13.06.2025 – Clisson @ Les Papas Brasseurs w/ Marteau + Les Hommes Crabes

04.07.2025 – Le Mans @ Lezard Bar w/ Birds Of Nazca

05.07.2025 – Châteauroux @ La Cour Des Miracles w/ Birds Of Nazca