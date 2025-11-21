Stoneman: haben das offizielle Musikvideo zu “Helene” veröffentlicht

Die Schweizer Gothic-/Dark-Rock-Provokateure Stoneman feiern ihr 20-jähriges Bestehen mit der Veröffentlichung des neuen Musikvideos zu der Nummer Helene, einem Song, der einmal mehr beweist, warum sie nach wie vor die umstrittenste und mitunter beliebteste Band der Schweiz sind.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Formation um den charismatischen Frontmann Mikki Chixx zu einer unantastbaren Größe in der schwarzen Szene entwickelt. Mit Smash-Hits wie Mord Ist Kunst (über 5 Millionen Streams auf Spotify), zahlreichen Auftritten beim Wacken Open Air, Eurorock, Wave-Gotik-Treffen, Rock The Ring und unzähligen anderen großen Festivals haben sich Stoneman längst aus dem Schatten der generischen Konformität befreit.

Aktuelle Singles wie Heimatdiebe und Korrekt sowie nun Helene haben ihre charakteristische Provokation auf ein ganz neues Level gehoben.

Helene ist eine atemberaubend schöne Ballade, die zunächst wie der ultimative Kuschelsong wirkt … bis man sich den Text des Refrains genauer anhört. Ja, Stoneman sind nach wie vor die Meister des eleganten Schocks – und genau deshalb liebt sie die schwarze Szene.

Stoneman live im Januar 2026:

21.01.2026 – Oberhausen

22.01.2026 – Kassel

23.01.2026 – Dresden

24.01.2026 – Erfurt

25.01.2026 – Nürnberg

Tickets ab sofort verfügbar unter: https://www.eventim.de/artist/stoneman/