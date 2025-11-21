Demons My Friends: Debütalbum „Demons Seem To Gather“ wird neu über Ripple Music veröffentlicht

Die Heavy-Rock-Band Demons My Friends aus Austin, Texas, hat ein beeindruckendes neues Video veröffentlicht, um die besondere LP- und CD-Neuausgabe ihres Debütalbums Demons Seem To Gather zu feiern, die am 16. Januar über Ripple Music erhältlich sein wird.

Lasst euch von ihrem neuen Video Ghosts of You verzaubern:

Ursprünglich im Jahr 2023 veröffentlicht, ist das Debütalbum Demons Seem To Gather eine kraftvolle Mischung aus tiefgestimmten Grunge-Riffs, Doom-Strukturen, schwebenden Melodien, groovigen Rhythmen und psychedelischen Harmonien. Klangliche Bezugspunkte sind unter anderem Monolord, King Buffalo, All Them Witches und Soundgarden, während die Musikalität der Band die meisten Genregrenzen brillant überschreitet. Das Album wurde im Red Nova Ranch in Austin, Texas, und bei Soga Records in Jiutepec, Mexiko, aufgenommen; produziert und gemixt von Jeff Henson im Red Nova Ranch in Austin, Texas; und für Vinyl von Esben Willems (Monolord) im Studio Berserk in Göteborg, Schweden, gemastert.

Demons My Friends haben kürzlich einen weltweiten Vertrag mit Ripple Music für die Veröffentlichung ihres kommenden zweiten Albums im Frühjahr 2026 unterzeichnet. Bleib dran für weitere Informationen!

Demons My Friends, deren drei Mitglieder aus Mexiko-Stadt stammen, entstand während einer spontanen Aufnahmesession beim SXSW Festival 2022 in Austin, Texas. Das Konzept ihres Debütalbums Demons Seem To Gather (2023) erkundet die innere Reise, die die Mitglieder seit Beginn der Covid-Pandemie unternommen haben, indem sie sich ihren inneren Dämonen stellen und gegen Angst, Depression, Selbstzweifel und Wut kämpfen, während sie lernen, diese Dämonen in ihre „Freunde“ zu verwandeln. Ihr Sound ist sowohl emotional aufgeladen als auch abenteuerlich, mischt rohe Kraft mit einem Gefühl von nachdenklicher Melancholie, während die lyrischen Themen oft persönliche Kämpfe, gesellschaftliche Angelegenheiten und die Komplexität menschlicher Erfahrungen mit einem Hauch von existenzieller oder philosophischer Kontemplation behandeln.

Im Rahmen der Promotion für Demons Seem To Gather unterstützten Demons My Friends Bruce Dickinson und Graveyard auf Tour in Mexiko und traten auch bei großen Festivals wie Levitation, SXSW, Mexico Metal Fest und Ripplefest Texas auf.

Demons My Friends sind:

Pablo Anton – Gitarre und Gesang

Lu Salinas – Bass und Gesang

Tarro Martinez – Schlagzeug

