Fimbul Winter: veröffentlichen neue Single „Mounds of Stones“ von ihrer Debüt-EP

Die schwedische Death Metal-Band Fimbul Winter freut sich, die Veröffentlichung ihrer mitreißenden Debüt-EP What Once Was bekannt zu geben, die jetzt über die Band erhältlich ist.

Die erste Single Mounds of Stones kann hier angehört werden:

Mit dem Gewicht der Geschichte und dem Feuer unerledigter Geschäfte liefert What Once Was fünf Tracks kalten, kompromisslosen Death Metal, der im Geist der frühen schwedischen Szene verwurzelt ist.

Die Band erklärt: „This EP came from friends who refused to settle for what was. Now, the world’s listening—and that’s the sound of us kicking the door in.“

Basierend auf wiederentdeckten Riffs aus der Anfangszeit von Amon Amarth sowie brandneuen Kompositionen beweist die EP, dass der Sound, der einst im Stockholmer Underground geschmiedet wurde, auch heute noch genauso tief schneidet. Was als einmaliges Projekt begann, entwickelte sich zum Keim von etwas Größerem: einer neuen Band, die sich der unermüdlichen Energie des frühen schwedischen Death Metal in der Gegenwart verschrieben hat.

What Once Was ist keine Nostalgie. Es ist eine Erklärung. Mehr Informationen zu Fimbul Wintery brandneuem Album findet ihr hier:

