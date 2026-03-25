Stonetrip: neue EP „The Fight“ ist jetzt erhältlich

Die Melbourner Hardrock-Band Stonetrip meldet sich mit ihrer explosiven neuen EP The Fight zurück, die ab sofort über Golden Robot Records erhältlich ist. Die EP kann auf allen gängigen Streaming-Plattformen (Stream) angehört werden und bietet Fans die Möglichkeit, sich die neueste, energiegeladene Veröffentlichung der Band zu sichern.

The Fight präsentiert Stonetrip in ihrer elektrisierendsten Form und liefert eine mitreißende Mischung aus Songs mit kernigen Riffs, treibenden Rhythmen und kraftvollem Gesang. Die EP fängt den rohen Geist des Classic Rock ein und verbindet ihn mit dem unverwechselbaren modernen Sound der Band. Es ist eine Sammlung von Songs, die von Spannung, Widerstandsfähigkeit und der Entschlossenheit handeln, auch in kritischen Situationen standhaft zu bleiben.

Bekannt für ihren energiegeladenen Sound und ihre kompromisslose Rock-Attitüde, haben Stonetrip mit ihrem kraftvollen Songwriting und ihren mitreißenden Live-Auftritten immer mehr an Fahrt aufgenommen. The Fight setzt diesen Erfolg fort und beweist das Talent der Band, donnernde Instrumentierung mit eingängigen Melodien und hymnischer Intensität zu verbinden.

Mit ihren treibenden Rhythmen und ihrem trotzigen Geist ist die EP ein Aufruf zum Mitmachen für alle, die mit Widrigkeiten zu kämpfen haben, und beweist einmal mehr, dass Stonetrip in der heutigen Rocklandschaft eine Macht sind, mit der man rechnen muss.

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