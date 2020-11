StormHunter: widmen sich der schweren Frage „Two Beers (Or Not Two Beers)“

StormHunter sind eine deutsche Heavy/Power Metal Band aus dem süddeutschen Balingen, das den allermeisten von euch ja vom Bang Your Head Festival her bekannt sein dürfte. Die Band wurde bereits 1998 von den beiden Gitarristen Stefan Müller und Achim Heinzelmann gegründet und wurde mit Dennis Helm (Vocals) und Ralf Ziegler (Drums) komplettiert. Doch wie so oft war aller Anfang schwer. So verließ Stefan Müller nach dem ersten Demo First Battle (2001) und einigen Kompilation-Beiträgen auf The Reaper Comes (Heavy Horses Records) und United We Are (Mètal Intègral) im Jahr 2002 als letztes verbliebenes Gründungsmitglied die Band und hing StormHunter an den berühmten Nagel.

Die restlichen Bandmitglieder Nicolaj Ruhnow (Vocals), Timo Sattler (Guitars), Michael Bukmaier (Guitars), Emi Farkas (Bass) und Johannes Wehrmann (Drums) schlugen ab 2003 als Subsphere eine etwas andere Richtung ein, während sich Stefan Müller zunächst ganz seiner Tätigkeit als Gitarrist bei den Balinger Thrashern Dark Assault widmete, wo er bereits seit 2001 zockte. 2007 jedoch reanimierte Müller StormHunter in völlig neuem Line-Up und begann neue Songs zu schreiben. Die Band bestand nun aus Frank Urschler (Vocals / Bitterness, ex-Steel Tormentor, ex-Fearpleasure), Stefan Müller (Guitars), Julia Weiss (Guitars), Dennis „Denno“ Reith (Bass) und Andreas Kiechle (Drums / Bitterness, Unlight, ex-Steel Tormentor). 2009 erschien in dieser Besetzung das erste Studioalbum Stormhunter mit Songs, die stark von frühen Helloween und Running Wild beeinflusst waren.

Mit dem zweiten Album Crime And Punishment (2011) wuchs man zu einer echten Band zusammen, auch wenn Bassist Denno die Truppe zwischenzeitlich verlassen hatte und nach den Aufnahmen durch Burkhard Ulrich ersetzt wurde. Nach einer kurzen Phase wechselte Ulrich dann aber an die Gitarrenfront und Julia Weiss übernahm den Bass, bevor sie 2013 die Band verließ und sich ins Privatleben zurückzog. Das dritte Album An Eye For An I (2014) wurde dann schon mit Florian „Fritz“ Bernhard (Nuclear Warfare) am Bass eingespielt.

Nachdem es in den letzten Jahren etwas ruhig um die Balinger wurde, steht der Fünfer nun mit der neuen EP Ready For Boarding in den Startlöchern, die am 18. Dezember 2020 via GUC auf die Metalheads losgelassen wird. Die EP bietet vier brandneue Songs mit einer Spiellänge von 16:54 Minuten und wurde, wie schon die drei bisherigen Alben, in den Iguana Studios bei Christoph Brandes aufgenommen. Nachdem es bisher nur kurze Snippets zu hören gab, feierte nun pünktlich zum Halloween-Wochenende der erste Vorab-Song Two Beers (Or Not Two Beers) inkl. Video Premiere. Inhaltlich dreht sich alles um die Reise zur Rising Fest Heavy Metal Show nach Dijon, Frankreich.

Lyrics:

Two Beers (Or Not Two Beers)

On our trip to Belgium

To a site called devil’s swamp

Heading for the place to be

Obsessed by nagging doubts

What are we to expect

From the crowd of metalheads

And most of all, will there be beer

For the knights of Germany

As we arrived in the promised land

We were welcomed with cold beer

No need for any questions

We know why we are here

Two beers or not two beers

To find the answer, we are here

With the aim to party all night long

With metal, friends and alcohol

Two beers or not two beers

We found the answer just right here

We raise our tankards from dusk till dawn

And drink to all the metal gods

Two Beers! (More Beer)

Know the Rising Fest in France?

Cool people all around

Metalheads with us on stage

An irresistible hurricane

Fervent and authentic

The kind you would call „real“

And the courteous ladies behind the bar

They made us feel like stars

Die Ready For Boarding EP wird als CD in Kartonstecktasche (limitiert auf 500 Stück), als 10″ Vinyl (400 Exemplare schwarz, 100 Exemplare yellow/red marbeled) inkl. CD und als Digitaler Downlad auf allen gängigen Plattformen erhältlich sein. Es kann ab sofort hier über die Band vorbestellt werden.

Tracklist Ready For Boading-EP:

01. Crown Of Creation

02. Two Beers (Or Not Two Beers)

03. Sharp Invaders

04. Antisocial