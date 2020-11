Lizzy Borden: kündigt „Best Of Lizzy Borden Vol. 2“ an Veröffentlicht Coverversion des Ramones Klassikers „Pet Sematary“

Nach Veröffentlichung von My Midnight Things (seinem fünften Top 200 Billboard Release) im Jahre 2018, war Lizzy Borden unter anderem mit Demons & Wizards und Týr in Nordamerika auf Tour und hat Konzerte in Europa gespielt. Jetzt ist Lizzy Borden zurück mit einer neuen Greatest Hits Zusammenstellung: Best Of Lizzy Borden, Vol. 2.

Digital erhältlich ab 13. November, knüpft Best Of Lizzy Borden, Vol. 2 dort an, wo Teil 1 (Best of Lizzy Borden) 1994 aufgehört hat und enthält 12 Songs der Alben Deal with the Devil (2000), Appointment with Death (2007) und My Midnight Things (2018). Darüber hinaus enthält die Kollektion zwei neue Coversongs, welche im Sommer 2020 aufgenommen wurden, nämlich Blue Oyster Cults Burnin‘ for You und The Ramones Pet Sematary – beide Nummern wurden von Jay Ruston (Anthrax, Steel Panther, Stone Sour) abgemischt.

Best Of Lizzy Borden, Vol. 2 wurde von Tom Baker (David Bowie, Rob Zombie, Marilyn Manson, Tom Petty) digital remastered und kann ab sofort hier gekauft werden: metalblade.com/lizzyborden – dort könnt ihr euch auch direkt das „Pet Sematary“ Cover gönnen!



Best Of Lizzy Borden, Vol. 2 track-listing

1. My Midnight Things

2. Long May They Haunt Us

3. Tomorrow Never Comes

4. Obsessed with You

5. (This Ain’t) The Summer of Love

6. Under Your Skin

7. Lovin‘ You Is Murder

8. The Scar Across My Heart

9. There Will Be Blood Tonight

10. We Only Come Out at Night

11. Abnormal

12. Live Forever

13. Pet Sematary

14. Burnin‘ for You