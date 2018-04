Das kanadische Heavy Metal Flaggschiff Striker bestätigt das Bang Your Head!!! Open Air für den kommenden Sommer. Die vier kandischen Jungs werden am Freitag den 13. Juli eine Metal Show der Extraklasse auf der Mainstage des Bang Your Head!!! Open Air abliefern.

Wer nicht bis Juli warten will kann die Shredheads schon jetzt in Action sehen. Zum krönenden Abschluss eines beispiellosen Powerruns rund um ihr Erfolgsalbum Striker haben die Jungs zu dem Song Pass Me By ein brandneues Musikvideo produziert. Den direkten Link zum Video findet hier:

Dieses ist zugleich Anlass der Bekanntgabe, dass die Aufnahmen für das neue Album bereits fertig sind.

Es werden also spannende Monate auf uns zukommen, in denen wir hoffen können in den Genuss der ein oder anderen Hörprobe des neuen Albums zu kommen.

Line-Up:

Dan Cleary – Lead Vocals

Tim Brown– Lead/Rhythm Guitar

Chris Segger – Lead/Rhythm Guitar

Adam Brown – Drums

William Wallace – Bass

