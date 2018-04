Pikes Edge: goes Wacken Open Air 2018

Pikes Edge: goes Wacken Open Air 2018

Brachiale Metal-Riffs gepaart mit maschinengewehrartigen Double-Bass-Passagen und melodiösen Gesängen. Satter, traditioneller Heavy Metal, wie ihn im deutschen Raum einst Bands wie Rage anführten, der sich aber auch nicht vor modernen Elementen scheut – kurz: Pikes Edge melden sich zurück!

Nach der erfolgreichen Europatour mit U.D.O. steht nun fest, dass die vier Musiker aus München, angeführt durch den bekannten Hutträger und Namenspatron Fikret Pike Mujkic auf dem Wacken Open Air 2018 spielen werden. Genaueres dazu findet ihr unter Wacken.com: https://www.wacken.com/de/bands/bands-billing/detail/pikes-edge-2018/

Zudem lässt sich verraten, dass weitere Arbeiten im Studio ebenfalls für diesen Sommer geplant sind. Im Rückblick auf das sehr erfolgreiche letzte Album All Of Our Beauty können wir nur gespannt auf das nächste Metalbrett warten – möglicherweise bereits im kommenden Herbst.

Line-Up:

Pike – Vocals

Lukas – Guitar

Marin – Guitar

Michi – Bass

Rossi – Drums

Kommentare

Kommentare