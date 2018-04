Sevendust: „Not Original“-Musikvideo, neues Album „All I See Is War“ am 11.05. bei Rise Records

Sevendust ihr inzwischen zwölftes Album All I See Is War bei Rise Records veröffentlichen. Nach Dirty präsentieren die vier Herren daraus nun die nächste Single Not Original mit passendem Video. Am 11. Mai wird die Heavy Metal-Bandihr inzwischen zwölftes Albumbeiveröffentlichen. Nachpräsentieren die vier Herren daraus nun die nächste Singlemit passendem Video.

All I See Is War ist in Zusammenarbeit mit Michael „Elvis“ Baskette (Alter Bridge, Tremonti, Slash) entstanden und der Nachfolger von Kill The Flaw (2015), dem bisher erfolgreichsten Album von Sevendust.

All I See Is War-Tracklist: 01. Dirty 02. God Bites His Tongue 03. Medicated 04. Unforgiven 05. Sickness 06. Cheers 07. Risen 08. Moments 09. Not Original 10. Descend 11. Life Deceives You 12. The Truth

