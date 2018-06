Kanadas aufstrebende independent Metalband – und Nominierte des diesjährigen Juno Awards – Striker kommen noch dieses Jahr mit ihrem 6. Studioalbum zurück! Play To Win wird im Herbst 2018 das Licht der Welt erblicken. Gitarrist Tim Brown hat das brandneue Projekt der Band in Worte gefasst:

“Play To Win ist größer und besser als alles, was wir je zuvor gemacht haben. Das ist unser sechstes Album, und dafür haben wir ein paar neue Asse im Ärmel, die wir uns zugelegt haben, während wir mit verschiedenen großartigen Künstlern um die Welt getourt sind. Es war ein Riesenspaß, dieses Album zu erschaffen und es ist von Grund auf dazu gemacht, eure Party zu starten.”

Die Pioniere der New Wave of Traditional Heavy Metal planen für den Sommer eine große Pre-Order-Kampagne für alle, die das tatenlose Warten auf den Release nicht mehr aushalten. In der Zwischenzeit nutzen die Kanadier ihre Chance, für acht Kultklub-Shows auf die europäischen Bühnen zurückzukehren sowie zum besten Festival, das für diese Art von Musik existiert: Bang Your Head!

10 Jul Bambi Galore, Hamburg, Germany

11 Jul MTS Records, Oldenburg, Germany

12 Jul Café central, Weinheim, Germany

13 Jul Bang Your Head, Balingen, Germany

14 Jul Helvete, Oberhausen, Germany

15 Jul Little Devil, Tilburg, Netherlands

16 Jul Elpee, Deinze, Belgium

17 Jul Colosseum, Genk, Belgium

