Strung Out: veröffentlichen neue Single & Video „New Gods“

Strung Out halten die Vorfreude auf ihr kommendes Album Dead Rebellion (05.04. via Fat Wreck) über ihre neueste Single New Gods aufrecht. Die neue Single ist auf allen wichtigen digitalen Streaming-Plattformen verfügbar, und das Video zu New Gods könnt ihr euch ebenfalls ansehen:

Neugierig auf die Inspiration hinter dem Song? Hier kommt, was Sänger Jason Cruz zu sagen hat:

„Neue Götter sind die Dinge, für die wir leben und die uns durch den Tag bringen, jeden Tag. Allen Widrigkeiten zum Trotz geben sie uns Hoffnung und Sinn. Das können Lieder, Ideen oder die helfende Hand eines Freundes oder Fremden sein. Wir wollten, dass das Video das Gefühl vermittelt, inspiriert zu werden. Aber auch das Gefühl, zu inspirieren und die Fackel weiterzugeben – etwas Neues zu beginnen und als kreative Kraft in einer Welt zu leben, die sich ständig selbst zerstört.“

Das neue Strung Out Album Dead Rebellion ist ab sofort HIER vorbestellbar!

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: