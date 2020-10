Strydegor: veröffentlichen „World In Your Hands“ Videoclip

Am 13. November erscheint mit Isolacracy das vierte Album der Norddeutschen Melodic/Death Metaller von Strydegor! Um die Wartezeit auf den neuen Output zu verkürzen, gibts ab sofort mit World In Your Hands die erste Auskopplung vom neuen Meisterwerk u.a. in Form eines amtlichen Videoclips auf Youtube. Das Video wurde bereits im letzten Jahr im Industriegebiet Neustadt-Glewe gedreht und von Christopher Lawrence und Moritz Lüdtke produziert. Zudem sollte der Track auch auf allen gängigen Download und Streaming Plattformen zur zeitnah in den nächsten Tagen Verfügung stehen.

Isolacracy wird elf Songs mit klassische Melodic Metal Trademarks, vielschichtigen Vocals und einem großartigen Gespür für Melodien und Atmosphäre enthalten und als hochwertiges DigiPak erscheinen. Das DigiPak nebst Bundle und ist sofort im MDD Shop erhältlich.

PreOrders: http://mdd-records.de/strydegor

Isolacracy Tracklist:

1. Beware The Beast Man

2. Innocence Corroded

3. Lucid

4. Stars And Strife

5. World In Your Hands

6. Into The Unknown

7. Escape

8. Enemy:Inside

9. As April Slowly Fades

10. Oceans

11. Still Alive

Links:

https://www.facebook.com/StrydegorOfficial

http://www.strydegor.com