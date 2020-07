Der Herbst wird thrashig! Nach gut zehn Jahren Bandgeschichte schicken sich die Jungs von Suicide Of Society an, in diesem Herbst ihr Debütalbum zu veröffentlichen und damit ein Thrash Metal Gewitter auf die Menschheit loszulassen, welches sich gewaschen hat! Zu diesem Zweck haben die Burschen nun bei Black Sunset unterschrieben. Aufgenommen und produziert wurde das gute Stück im August letzten Jahres in den Credge Audio Studios. Seid gespannt, mehr Infos demnächst!

https://www.facebook.com/SuicideOfSocietyThrash