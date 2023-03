Suicide Silence: neues Album „Remember… You Must Die“ erscheint am Freitag

„Suicide Silence sind wieder Suicide Silence“, erklärt Gründungsmitglied und Gitarrist Chris Garza. „Es hat Höllen-Jahre gedauert, um hierher zu kommen, aber das tat uns gut.“

In der Tat, das kalifornische Quintett, das Deathcore maßgeblich bekannt gemacht hat (und sich als tragende Säule im modernen Extreme Metal etabliert hat), ist musikalisch wieder zu seinen Anfängen zurückgehkehrt.

Remember… You Must Die beschreibt den Sound der Extreme-Metal-Stars Suicide Silence, wie sie den Geist ihrer klassischen Alben wie The Cleansing oder No Time To Bleed kanalisieren und dabei ein modernes Deathcore-Meisterwerk abliefern. Produziert von Taylor Young (Xibalba, Vitriol, Drain), ist Remember… You Must Die der positive Beweis dafür, dass Suicide Silence weit davon entfernt sind mit den Jahren an Härte zu verlieren. Mit diesem Album gehen sie tiefer und werden düsterer, die Songs gleichen oft einer lyrischen Meditation über Tod und Endlichkeit.

Die Band sagt über das Album: „Jede Sekunde, die die Uhr tickt, kommen wir dem Tod näher und was nach unserem kurzen Kampf mit der Zeit passiert, ist ein völliges Rätsel. Remember… You Must Die wurde geschrieben, um sich an den Tod zu erinnern und die Zeit nicht unseren Meister sein zu lassen.“

Das Coverartwork stammt vom gefeierten Nekro-Surrealisten David Van Gough.

Die Trackliste von Remember… You Must Die findet ihr in unserem Release-Kalender:

Remember… You Must Die erscheint am 10. März 2023 und ist erhältlich als Ltd. Deluxe CD Digipak, Standard CD Jewelcase, LP und Digitalalbum und kann hier vorbestellt werden.

