Suicide Silence: veröffentlichen „Feel Alive“

Die kalifornischen Extreme Metal-Titanen Suicide Silence werden ihr sechstes Studioalbum, Become The Hunter, am 14. Februar 2020 via Nuclear Blast veröffentlichen. Heute erscheint die neue Single der Band, Feel Alive. Schaut euch das Video, welches wieder einmal unter der Regie von Scott Hansen von Digital Thunderdome entstand, hier an:

https://www.youtube.com/watch?v=KFk7mlqIK8s

Mehr zu Become The Hunter:

‚Part 1: Meltdown‘

Part 2: Love Me To Death

Become The Hunter wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

1. Jewelcase-CD

2. Vinyl

2.1 knochenfarben, schwarz gesplattert (llimitiert auf 1.500 Stück)

2.2 durchsichtig w/ black/white splatter (limitiert auf 600 Stück)

Become The Hunter – Tracklist:

01. Meltdown

02. Two Steps

03. Feel Alive

04. Love Me To Death

05. In Hiding

06. Death’s Anxiety

07. Skin Tight

08. The Scythe

09. Serene Obscene

10. Disaster Valley

11. Become The Hunter