Summer Breeze 2020: The Lost Edition – Livestream am 15.08.2020

Zur Lost Edition des Summer Breeze Open Airs, haben die Veranstalter folgendes Statement veröffentlicht:

„Am 15.08.2020 wollen wir gemeinsam mit euch feiern, mit euch anstoßen und auch wenn wir räumlich getrennt sind, unser Festival zelebrieren! The Lost Edition bietet zwar nicht das, was wir am Summer Breeze am meisten lieben, soll uns aber allen dabei helfen die Zeit bestmöglich zu überwinden und im Rahmen des Möglichen Bands, Fans, Crew und alle, die etwas Summer Breeze Feeling brauchen zu vereinen.

Seid mit dabei, wenn wir die schönsten Momente der letzten Jahre wieder aufleben lassen, aus dem Nähkästchen plaudern und Bands, Freunde und Crewmitglieder zu Wort kommen lassen. Natürlich gibt es auch jede Menge Live Material und Summer Breeze Stimmung für Zuhause.

Unser Radiopartner Rockantenne bietet ein passendes musikalisches Aufwärmprogramm bevor Samstag um 18:00 Uhr unsere The Lost Edition Mini Doku auf https://www.summer-breeze.de startet. Das Highlight des Abends wird die Ankündigung der ersten 33 Bands inklusive Headliner für 2021 sein!

Obendrein bietet der WDR Rockpalast ein umfangreiches Re-Streaming Programm von Donnerstag bis Sonntag, mit Summer Breeze-Shows der letzten Jahre.

Wir laden euch ein, uns zu zeigen wie ihr eure Lost Edition am Summer Breeze Wochenende verbringt! Mit dem Hashtag #thelostedition werden eure Posts direkt auf www.summer-breeze.de landen. Unter allen Beiträgen die in unserer Social Wall zu sehen sind, verlosen wir starke Preise: