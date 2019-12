Supersuckers: veröffentlichen neue Single

Supersuckers, die selbsternannte „Greatest Rock´n`Roll Band in the World“, veröffentlicht mit Ain’t Gonna Stop (Until I Stop It) die erste Single aus dem kommenden Album Play That Rock N‘ Roll. Den Song kann man hier hören:

Play That Rock N‘ Roll erscheint in Europa über SPV/Steamhammer am 7. Februar 2020 als CD DigiPak, rote Vinyl Version, Download und Stream: https://Supersuckers.lnk.to/PlayThatRockNRoll

Supersuckers Tourdaten 2020

19.03. München – Folks Club

20.03. Stuttgart – Goldmark’s

21.03. Kempten – SkyLounge

22.03. Wiesbaden – Schlachthof

23.03. CH-Solothurn – Kofmehl

24.03. Köln – Sonic Ballroom

25.03. Kassel – Goldgrube

26.03. Berlin – Wild At Heart

27.03. Weinheim – Cafe Central

28.03. Lauchhammer – Real Music Club