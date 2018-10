wir möchten Sie auf die bundesweiten Previews des Horrorfilms Suspiria aufmerksam machen. Der neue Film des Oscar®-nominierten Regisseurs Luca Guadagnino feierte seine Weltpremiere im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Venedig und seine Deutschlandpremiere beim Film Festival Cologne. Am 15. November 2018 startet Suspiria im Verleih von capelight pictures und Koch Films bundesweit im Kino.

Nach seinem Oscar®-prämierten und mit zahlreichen weiteren Preisen ausgezeichneten Kinofilm Call Me By Your Name entführt uns Luca Guadagnino in die finstere Welt einer Tanzschule im Berlin der 70er Jahre, die bedrohliche Geheimnisse birgt. Suspiria ist das lang erwartete Remake von Dario Argentos Kultfilm, herausragend besetzt mit Oscar®-Preisträgerin Tilda Swinton und Dakota Johnson sowie Chloë Grace Moretz, Mia Goth und Angela Winkler. Den spektakulären Soundtrack liefert Thom Yorke von Radiohead.

Suspiria

Ein Film von Luca Guadagnino

Mit Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth,

Angela Winkler, Lutz Ebersdorf

USA 2018, 152 Minuten

Kinostart: 15. November 2018

im Verleih von capelight pictures und Koch Films

PREVIEWS

ASCHAFFENBURG: Kinopolis, 23:00 Uhr / Deutsch

AUGSBURG: CinemaxX, 20:30 Uhr / Deutsch

BERLIN: CinemaxX Potsdamer Platz, 20:30 Uhr / Deutsch

Central, 21:30 Uhr / OmU

Moviemento, 21:00 Uhr / OmU

Sputnik II am Südstern, 20:15 Uhr / OmU

UCI Colosseum, 23:00 Uhr / Deutsch

BIELEFELD: CinemaxX, 20:00 Uhr / Deutsch

BOCHUM: Metropolis-Filmkunsttheater, 20:15 Uhr / Deutsch

UCI Ruhr Park, 23:00 Uhr / Deutsch

BONN: Kinopolis, 22:45 Uhr / OV

Kinopolis, 23:00 Uhr / Deutsch

BREMEN: CinemaxX, 20:30 Uhr / Deutsch

DARMSTADT: Kinopolis, 23:00 Uhr / Deutsch

DUISBURG: UCI Kinowelt, 22:30 Uhr / Deutsch

DÜSSELDORF: UCI Kinowelt, 23:00 Uhr / Deutsch

UFA-Palast, 20:15 Uhr / Deutsch

HALLE an der Saale: CinemaxX, 19:30 Uhr / Deutsch

ESSEN: CinemaxX, 20:15 Uhr / Deutsch

FREIBURG im Breisgau: CinemaxX, 19:45 Uhr / Deutsch

GELSENKIRCHEN: Apollo Multiplex Cinemas, 20:15 Uhr / Deutsch

GIESSEN: Kinopolis, 22:45 Uhr / Deutsch

GÖTTINGEN: CinemaxX, 20:30 Uhr / Deutsch

HAMBURG: UCI Kinowelt Wandsbek, 23:00 Uhr / Deutsch

CinemaxX Dammtor, 22:50 Uhr / Deutsch

HANAU: Kinopolis, 23:00 Uhr / Deutsch

HANNOVER: CinemaxX Raschplatz, 20:30 Uhr / Deutsch

HÜRTH: UCI Hürth Park, 22:45 Uhr / Deutsch

KIEL: CinemaxX, 22:30 Uhr / Deutsch

KOBLENZ: Kinopolis, 23:00 Uhr / Deutsch

KÖLN: Off Broadway, 22:15 Uhr / OmU

Cinedom, 23:00 Uhr / Deutsch

KREFELD: CinemaxX, 20:30 Uhr / Deutsch

Primus-Palast, 20:00 Uhr / Deutsch

LANDSHUT: Kinopolis, 23:00 Uhr / Deutsch

MAGDEBURG: CinemaxX, 20:15 Uhr / Deutsch

MÜLHEIM an der Ruhr: CinemaxX, 20:30 Uhr / Deutsch

MÜNCHEN: Arena, 22:30 Uhr / OmU

Mathäser Filmpalast, 22:30 Uhr / Deutsch

OLDENBURG: CinemaxX, 20:30 Uhr / Deutsch

PENZING: Cineplex, 22:00 Uhr / Deutsch

PFAFFENHOFEN an der Ilm: CineradoPlex, 20:15 Uhr / Deutsch

REGENSBURG: CinemaxX, 20:30 Uhr / Deutsch

ROSENHEIM: Citydome, 23:00 Uhr / Deutsch

SINDELFINGEN: CinemaxX, 21:30 Uhr / Deutsch

STUTTGART: UFA-Palast, 20:00 Uhr / Deutsch

SULZBACH: Kinopolis, 23:00 Uhr / Deutsch

VIERNHEIM: Kinopolis, 23:00 Uhr / Deutsch

WASSERBURG: Utopia, 19:00 Uhr / Deutsch

WEIL AM RHEIN: Kinopalast, 20:00 Uhr / Deutsch

WUPPERTAL: CinemaxX, 20:00 Uhr / Deutsch

Alle Termine auch unter: https://tickets.suspiria-film.de/

