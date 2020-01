Sylosis: enthüllen Playthrough Video zur neuen Single ‚Calcified‘

Sylosis stehen kurz davor, ihr fünftes Studioalbum, Cycle Of Suffering, am 07. Februar via Nuclear Blast von der Leine zu lassen. Heute enthüllt Josh Middleton sowohl ein Gitarren-Playthrough als auch ein Tutorial zur neuen Single Calcified. Seht euch die Videos hier an:

Mehr zu Cycle Of Suffering:

Cycle Of Suffering – Tracklist:

01. Empty Prophets

02. I Sever

03. Cycle Of Suffering

04. Shield

05. Calcified

06. Invidia

07. Idle Hands

08. Apex Of Disdain

09. Arms Like A Noose

10. Devils In Their Eyes

11. Disintegrate

12. Abandon

Die Scheibe wurde von Josh Middleton selbst produziert und gemixt, während sich Ermin Hamidovic anschließend um deren Mastering gekümmert hat. Das Coverartwork basiert auf einem Gemälde Middletons, dessen Gestaltung und Layout sich Dan Goldsworthy angenommen hat.

Sylosis werden am 13. Februar 2020 zum ersten Mal nach vier Jahren auch wieder die Bühnenbretter betreten und eine Headlineshow in der Londoner Islington Assembly Hall spielen, die laut Josh ihre bislang größte und abgefahrenste werden wird: „Nach drei schier endlosen Jahren sind SYLOSIS zurück! Hiermit möchte ich mich vielmals bei all unseren Fans für deren Geduld und Unterstützung während der letzten Jahre bedanken. »Cycle Of Suffering« ist ihnen gewidmet. Mit dem Beginn dieses neuen Kapitels endet aber auch ein anderes, weshalb ich mich bei Carl Parnell für dessen Zeit bei SYLOSIS bedanken möchte. Wir haben viel zusammen erlebt und ich wünsche ihm alles Gute für seine weitere Karriere. Das neue Gesicht in SYLOSIS heißt Conor Marshall! Ein weiterer Mann aus einer anderen Band (CONJURER) – Conor ist ein unglaublich guter Musiker, der sehr gut in unser Team passt. Sein Livedebüt wird er am 13. Februar geben, wenn wir unsere erste Show nach über vier Jahren spielen werden! Wir freuen uns riesig darauf und können es kaum erwarten, endlich wieder loszulegen – wir sehen uns nächstes Jahr!“

Sylosis live:

13.02.2020 UK London – Islington Assembly Hall

14.06.2020 IRL Dublin – Sunstroke

Sylosis sind:

Josh Middleton | Gesang, Gitarre

Alex Bailey | Gitarre

Conor Marshall | Bass

Ali Richardson | Schlagzeug

