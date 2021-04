Tanzwut: 360° Lyric Video zu „Die Geister Die Wir Riefen“

Magisch, fesselnd, beschwörend. Mit der Single Die Geister Die Wir Riefen veröffentlichen Tanzwut das nächste Appetithäppchen aus ihrem am 28. Mai 2021 erscheinenden Wahnsinns-Album Die Tanzwut Kehrt Zurück.

Dazu erschien gestern Abend das erste offizielle 360° Lyric Video der Band.

Pass auf was du dir wünschst – es könnte in Erfüllung gehen. Das ist die Message von Die Geister Die Wir Riefen. In einem musikalischen Gewand aus Tangoklängen und Barden-Melodien beschwört Frontmann Teufel Geister hervor, die sich nicht immer exakt an die Wünsche der Menschen halten. Wir ziehen unseren Hut vor so viel Wandelbarkeit und freuen uns auf das, was Tanzwut uns als Nächstes präsentieren werden.

Die Tanzwut Kehrt Zurück Tour:

Special Guests: Manntra

Präsentatoren: Legacy, Musix, SLAM, Schall & Sonic Seducer

17.09.2021 Oberhausen – Kulttempel

18.09.2021 Köln – Club Volta

19.09.2021 Frankfurt – Das Bett

23.09.2021 Hannover – Musikzentrum

24.09.2021 Rostock – MAU Club

25.09.2021 Berlin – Columbia Theater

26.09.2021 Hamburg – Grünspan

30.09.2021 Wien – ((szene))

01.10.2021 München – Backstage Halle

02.10.2021 Stuttgart – Im Wizemann

08.10.2021 Dresden – Beatpol

09.10.2021 Leipzig – Hellraiser

10.10.2021 Nürnberg – Hirsch

Line-Up:

Teufel – Vocals

Der Zwilling – Bass

Shumon “Zack” – Drums

Pyro – Bagpipe

Bruder Schlaf – Bagpipe

Alexius – Keyboard

Dave Tea– Bagpipes, Guitar

Tickets: https://nocut.shop/de/tanzwut

Website: https://www.tanzwut.com/

Facebook: https://www.facebook.com/TANZWUTOfficial