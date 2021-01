Tanzwut: Tour zum anstehenden Album „Die Tanzwut Kehrt Zurück“

Die Tanzwut Kehrt Zurück (VÖ 17.09.2021 über NoCut / SPV). Treffender hätte ein Album-Titel nicht ausfallen können. Und doch ist dieses Album mehr als einfach nur ein zehntes Studio-Album einer Formation, die zu den Pionieren der deutschsprachigen Rockmusik im mittelalterlichen Gewand gehört.

Der Opener und Titeltrack Die Tanzwut Kehrt Zurück zeigt direkt die neue Dimension der Produktion und peitscht wie ein unaufhaltsamer Sturm heran. Was für ein Auftakt! Thematisch gehen die Berliner um Sänger Teufel direkt in die Vollen und liefern eine Message, über die es sich nachzudenken lohnt. Das Lied erzählt vom schwarzen Tod, auch Pest genannt. Was bringt es uns im Sinne von Höher, Schneller, Weiter, materielle Güter anzuhäufen? Tanzwut öffnen einem die Augen, den Moment zu genießen und das Leben zu leben, so, als gäbe es keinen Morgen.

Inhaltlich stets anspruchsvoll führt das Album den Zuhörer schnell zur Frage, wann das Ganze denn live zu erleben sein wird. Und hier schließt sich der Kreis: Tanzwut begeben sich mit dem neuen Erfolgsalbum im Rucksack auf eine ausgedehnte Deutschland-Tournee quer durch die Republik.

Wie auf CD überzeugt das Septett um Mastermind Teufel durch Härte, musikalische Vielfalt und sinnstiftende Texte. Die schiere Vorfreude, wieder vor Fans live aufzutreten, bringt der Frontmann auf den Punkt, wenn er sagt: „Hallo Freunde, lasst uns durchdrehen!“

Willkommen zurück, liebe Tanzwut!

Tourdaten:

Special Guests: Manntra

Präsentatoren: Legacy, Musix, SLAM, Schall & Sonic Seducer

17.09.2021 Oberhausen – Kulttempel

18.09.2021 Köln – Club Volta

19.09.2021 Frankfurt – Das Bett

23.09.2021 Hannover – Musikzentrum

24.09.2021 Rostock – MAU Club

25.09.2021 Berlin – Columbia Theater

26.09.2021 Hamburg – Grünspan

30.09.2021 Wien – ((szene))

01.10.2021 München – Backstage Halle

02.10.2021 Stuttgart – Im Wizemann

08.10.2021 Dresden – Beatpol

09.10.2021 Leipzig – Hellraiser

10.10.2021 Nürnberg – Hirsch

Website: https://www.tanzwut.com

YouTube: https://www.youtube.com/nocutentertainment

Facebook: https://www.facebook.com/TANZWUTOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/tanzwut_official/

Quelle: NoCut / SPV