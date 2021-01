Die Apokalyptischen Reiter: veröffentlichen ihre Show auf dem Wacken Open Air 2018 auf YouTube

4. August 2018: Die deutschen Metal Helden von Die Apokalyptischen Reiter reißen die Bühne des Wacken Open Airs ab und feiern den Festivalsommer mit einer handverlesenen Auswahl ihrer Songs, all ihrem Herzblut und einer außergewöhnlichen Bühnenperformance mit mehr als 75.000 Besuchern in diesem Jahr. Bilder, nach denen wir uns in diesem Jahr mehr sehnen als je zuvor – Die Apokalyptischen Reiter veröffentlichten diese Show auf dem Wacken Open Air nun als Video auf ihrem Youtube Kanal!

Schaut euch das Video hier an:

Die Apokalpytischen Reiter dazu:

„Wir erinnern uns gern an den Sommer 2018, es war unsere erste Festival-Saison für „Der rote Reiter“ und jedes Wochenende fuhren wir kreuz und quer durchs Land. Es war zwar bereits der achte Auftritt für uns auf dem Wacken, aber es war die erste Show seit 2013 und entsprechend aufgeregt waren wir auch. Aber selbst ein Mischpult, welches 10 Minuten vor Showtime auf der Bühne seinen Geist aufgab, konnte uns die Laune verderben und wir konnten die Show zusammen mit Zehntausenden Reiterfans gebührend feiern. Dank Multitrack-Audio Aufnahmen und mehreren Kameras konnte die Show sehr gut eingefangen werden. Mit etwas Wehmut sieht man sich diese Bilder heute an, wo sind die tollen Tage von früher geblieben, mag man sich fragen. Nach Ebbe kommt die Flut und bringt das Leben mit, lautet eine unserer Textzeilen.

Wir hoffen, sie spendet ebenso etwas Trost und Hoffnung in diesen dunklen Tagen wie die Show selbst.“

Des Weiteren veröffentlichen Die Apokalyptischen Reiter am 19.03.2021 eine streng limitierte XX Jubiläumsversion ihres legendären Albums, All You Need Is Love – mit speziellem Vinylmaster, erweitertem Artwork, Liner Notes und Fankommentaren! All You Need Is Love wird als Apocalyptic Blue Vinyl (ltd. to 98 pieces – SOLD OUT), Grey Vinyl (ltd. to 100 pieces), Red Vinyl (ltd. to 500 pieces) und Black Vinyl erhältlich sein.

Ihr könnt das Album hier vorbestellen: http://nblast.de/DAR-AllYouNeedIsLove

Quelle: Nuclear Blast