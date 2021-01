Remedy Records: kündigen für Mai 2021 zwei Festivals in Hamburg an

Am 28.05. und 29.05. wird es auf der Schießsportanlage in Neu Wulmstorf bei Hamburg laut. Am 28.05. findet das Metal Bash – Cover Bash – Open Air 2020 statt, einen Tag später folgt das Metal Bash Open Air 2020. Die Line-Ups lesen sich wie folgt:

Metal Bash – Cover Bash – Open Air 2020

28.05.2021 Neu Wulmstorf bei Hamburg, Schießsportanlage



Powerslave (Iron Maiden Tribute), Slayensemble (Slayer Tribute), Motörment (Motörhead Tribute), Night Light All Stars (Heavy Metal Cover)

Metal Bash Open Air 2020

29.05.2021 Neu Wulmstorf bei Hamburg, Schießsportanlage



Ost+Front, Death Dealer, Kneipenterroristen, Asomvel, V8 Wankers, Strydegor, Dynamite Roadkill, Angelcrypt, Methedras, Fire, Total Violence, Breathe Your Last, The Klempins, Without An Ace, Tonfischsalat

Alle weiteren Infos gibt es unter www.metalbash.de.

Quelle: Remedy Records