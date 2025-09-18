Tarja Turunens Weihnachtskonzerte 2025: Magie trotz Herausforderungen

Die atemberaubenden Weihnachtskonzerte von Tarja Turunen sind zurück! Eine geschätzte Tradition, die Jahr für Jahr unzählige Menschen in der Adventszeit verzaubert. Mit ihrer einzigartigen Stimme und tief bewegenden Interpretationen klassischer Weihnachtslieder entführt Tarja ihr Publikum aus dem Alltag in eine Welt voller Frieden, Schönheit und Besinnung.

Ob gemeinsam mit Orchester, Kinderchor oder ihren langjährigen Musikerfreunden – Tarjas Bühnenpräsenz ist unvergleichlich und berührt jedes Herz im Raum. In diesem Jahr präsentiert sie ihr neues Weihnachtsprogramm The Spirit Of Christmas in Deutschland und weiteren Ländern.

Hintergrund: Insolvenz des ursprünglichen Veranstalters

Leider hat der ursprüngliche Veranstalter Arivati Entertainment GmbH Insolvenz angemeldet, nachdem er Ticketeinnahmen einbehalten hatte, ohne Spielstätten oder Künstlerin zu bezahlen. Nach deutschem Recht bedeutet dies, dass diese Ticketeinnahmen rechtlich verloren sind.

Um die Konzerte dennoch zu retten, hat Tarja mit ihrem Team beschlossen, die volle Verantwortung zu übernehmen. Die einzig mögliche Lösung war, drei der nahezu ausverkauften Konzerte in neue Spielstätten zu verlegen und sie in Stehplätze umzuwandeln.

So bleiben alle bereits verkauften Tickets und Meet & Greets gültig. Eine Absage hätte bedeutet, dass sämtliche Tickets verloren gewesen wären und die Fans ihr Geld nicht zurückerhalten hätten – genau das wollte Tarja unbedingt verhindern.

Neue Termine & Spielstätten

08.12. – Magdeburg, Factory

10.12. – Hamburg, Markthalle

11.12. – Berlin, Astra Kulturhaus

➡️ 12.12. – Dresden, Update folgt in Kürze

➡️ Bereits gekaufte Tickets und M&Gs für die ursprünglichen Locations behalten ihre Gültigkeit.

➡️ Alle weiteren Konzerte in Deutschland und international finden wie angekündigt statt, Tickets sind weiterhin erhältlich.

Statement von Tarja

„Manchmal ist der Weg zu Musik und Magie nicht ohne Hindernisse. Doch mein größter Wunsch ist es, die Konzerte mit euch zu feiern und die wahre Weihnachtsstimmung gemeinsam zu erleben. Danke für eure Liebe, Geduld und euer Vertrauen – wir lassen diese Abende nun noch heller erstrahlen.“

Deutschland Termine im Überblick

06.12.2025 – Markneukirchen (DE), Musikhalle

07.12.2025 – Regensburg (DE), Marina Forum

08.12.2025 – Magdeburg (DE), Factory

10.12.2025 – Hamburg (DE), Markthalle

11.12.2025 – Berlin (DE), Astra Kulturhaus

12.12.2025 – Dresden (DE), Update folgt

Trotz schwieriger Umstände setzt Tarja alles daran, ihre Fans nicht im Stich zu lassen. Mit The Spirit Of Christmas erwartet das Publikum eine einzigartige Reise in die wahre Magie der Adventszeit – unvergesslich und berührend.

Tarjas Statement – The Spirit Of Christmas Tour 2025:

„My dear friends,

Sometimes the road to music and magic is not without obstacles. Unfortunately, the promoter of four of my Christmas concerts, Arivati Entertainment GmbH, has declared bankruptcy. Despite being aware of their financial difficulties, the promoter collected the ticket income without paying the venues or the artist, and then declared insolvency.

Under German law, this means the ticket revenues for these shows are now lost, leaving us in a very difficult situation. 💔

To save the concerts and honor your tickets, we have decided to take full responsibility for the shows. The only possible solution was to move three of the nearly sold-out concerts to new venues and change them to standing. This way, every one of you can still attend. The alternative would have been cancellation, which we worked hard to avoid.

We are doing everything we can to keep the Christmas spirit alive and to ensure we can share these precious moments together. 🎄💫“