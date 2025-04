Teaser Sweet – Night Stalker

Artist: Teaser Sweet

Herkunft: Huskvarna und Jönköping, Schweden

Album: Night Stalker

Genre: Heavy Metal, NWoBHM, Hard Rock

Spiellänge: 35:29 Minuten

Release: 25.04.2025

Label: High Roller Records

Link: https://www.hrrecords.de

Bandmitglieder:

Gesang – Therese Damberg

Schlagzeug – Kent Svensson

Gitarre – Marcus Damberg

Bass, Background Gesang – Hampus Steenberg

Tracklist:

1. Intro

2. Night Stalker

3. Deep In The Woods

4. Living In Sin

5. Blue Sky

6. Eat You Alive

7. Turn Me On

8. Killer Machine

9. Cold Is The Fire

Bereits seit 2013 agieren Teaser Sweet in der schwedischen Retro-Rock-Musik und liefern mit Night Stalker bereits ihren vierten Longplayer aus. Retrorock und Schweden, da fällt zwangsläufig der Name Blues Pills. Das Quartett um Sängerin Therese Damberg orientiert sich aber eher am späten Hard Rock der 70er und dem frühen Metal der 80er. Ein Markenzeichen ist der galoppierende Rhythmus, der oftmals in der NWoBHM zu finden ist.

Nach dem Intro ertönt Night Stalker, der wie ein Relikt aus der frühen NWoBHM daherkommt, wo der Hard Rock mit UFO oder Demon große und kleine Clubs füllte. Noch einen Schritt zurück geht Deep In The Woods und gräbt im Hard Rock der 70er-Jahre.

Der galoppierende Rhythmus und ein eingängiger Refrain: Hat Dave Hill von Demon bei Living In Sin Parte gestanden? Mit einer anderen Stimme würde sich das Ding auch gut auf The Unexpected Guest machen. Bei Blue Sky werden viele Menschen sagen, „den kenn ich bereits“. Ja, der Anfang ist The House Of The Rising Sun, im weiteren Verlauf vermischen sich Hard Rock und Blues, wo vor allem die Saitenarbeit positiv anzumerken ist. Ob Eat You Alive, das mit balladesken Parts garnierte Turn Me On oder der pumpende Rocker Killer Machine: Teaser Sweet wühlen tief in den 70ern, verpacken die Nummern in ein neues Gewand und transportieren den Zeitgeist circa 50 Jahre weiter. Der Abschluss nennt sich Cold Is The Fire, der im Galopp die Hörerschaft zum Ende der Scheibe begleitet und mit dem mehrstimmigen Gesang nochmals Akzente setzen kann.