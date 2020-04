Teastament: Neues Musikvideo zu „Children Of The Next Level“

Heute ist der Tag, an dem die legendären Bay Area Thrash-Metal-Giganten Testament endlich ihr dreizehntes Studioalbum wie wild gewordener Donner auf die Menschheit loslassen! Titans Of Creation erschein gestern über Nuclear Blast.

Um die Albumveröffentlichung gebührend zu feiern, präsentiert die Band ihren Fans heute ein neues Musikvideo zum Track Children Of The Next Level von Balázs Gróf. (Weitere Arbeiten von Balázs Gróf unter https://www.grofbalazs.hu) Seht das neue Musikvideo hier:

Chuck Billy kommentiert: „Da wir so beschäftigt mit Tourneen waren, konnten wir keinen Videodreh planen und dachten, wir würden etwas anderes ausprobieren. Also entwickelten wir ein fettes, animiertes Video zum Song Children Of The Next Level. Da der Song von dem Heaven’s Gate-Kult handelt, dachten wir, dass dies eine gute, visuelle Geschichte darstellen würde. Es braucht viel Zeit und Mühe, um animierte Videos zu erstellen und es war wirklich cool, den Prozess zu beobachten, wie das Video schließlich zum Leben erwachte. Das Ergebnis ist genial.“

Eric Peterson erklärt: „Es war schon aufregend, die Clips beim Zusammenstellen zu sehen. Aber als wir sie dann zum ersten Mal von Anfang bis Ende gesehen haben, war das einfach höllisch lustig – ein großer Spaß anzuschauen. Es hält sich am Storyboard der Texte fest und bleibt dabei sehr unterhaltsam. Ich denke, auch Nicht-Metal-Fans werden es lieben!“

So wie die vier Elemente dieses Planeten in allen Lebewesen blühen, repräsentiert jeder Musiker in Testament einen notwendigen Bestandteil dieses neuesten musikalischen Unterfangens. Die Band veröffentlicht eine mehrteilige Reihe über die einzelnen Mitglieder in ihrem jeweiligen Element. Seht hier alle vier Episoden:

Eric In His Element – Fire

https://www.youtube.com/watch?v=3zNkbck912s

Wenn ihr das Rezept aus Eric’s Video nachkochen wollt, könnt ihr hier das Rezept runterladen: nuclearblast.com/testament-recipe

Chuck in allen seinen Elementen

https://youtu.be/FSrpFv8po68

Steven In His Element – Earth

https://youtu.be/pDT-9CxtJv8

Alex In His Element – Air



Seit der letzten Veröffentlichung sind Testament noch immer von einer gewaltigen und unaufhaltsamen Energie erfüllt und heben ihren Stil weiter auf die nächste Ebene. Sie präsentieren ein Album, das den Wurzeln des traditionellen Thrash Metals treu bleibt und gleichzeitig erstklassige, verführerische und progressive Zutaten auf den Tisch bringt.