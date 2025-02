Terrible Sickness & Demored: Death-Metal-Wut im März auf Tour

Im März dieses Jahres rollt eine mächtige Death-Metal-Dampfwalze über das Land: Terrible Sickness aus der Region Hannover und Demored aus Braunschweig bereisen gemeinsam neun Tage die Bundesrepublik und die Schweiz, um euch die Köpfe abzuschrauben. Zerstört werden dabei jeweils mit lokalen Supports unter anderem Bremen, Karlsruhe, Zürich, Berlin und Greifswald.

Terrible Sickness, bekannt für ihre kompromisslose Verbindung aus Death Metal, Blastbeats und Thrash, liefern mit Alben wie und Feasting On Your Perdition seit Jahren Abriss pur. Rohe Energie, wuchtige Grooves und markante Vocals, die jeden Death-Metal-Maniac begeistern.

Demored bringen mit ihrem neuen Album Well Of Liquid Souls eine gnadenlose Mischung aus Blastbeats, düsteren Melodien und packenden Riffs auf die Bühne. Die Band, die sich seit ihrem Debüt Sickening Dreams als Geheimtipp in der Szene etabliert hat, bringt Death Metal mit, der unter die Haut geht.

Zwei Bands, ein Ziel: Euch den Kopf wegblasen!

