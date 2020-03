Testament: veröffentlichen dritten „Titans Of Creation“-Videotrailer

Wie wild gewordener Donner lassen die legendären Bay Area Thrash Metal-Giganten Testament endlich ihr dreizehntes Studioalbum auf die Menschheit los! Titans Of Creation erscheint am 3. April über Nuclear Blast.

So wie die vier Elemente dieses Planeten in allen Lebewesen blühen, repräsentiert jeder Musiker in Testament einen notwendigen Bestandteil dieses neuesten musikalischen Unterfangens. Die Band veröffentlicht eine mehrteilige Reihe über die einzelnen Mitglieder in ihrem jeweiligen Element. Heute präsentiert die Band die dritte Folge der Videotrailer. Seht hier Eric in seinem Element (Feuer):

Wenn ihr das Rezept aus Eric’s Video nachkochen wollt, könnt ihr hier das Rezept runterladen: nuclearblast.com/testament-recipe

Seht hier die ersten beiden Videotrailer, falls ihr sie bisher verpasst habt:

Alex In His Element – Air



Steven In His Element – Earth



Letzte Woche wurde die zweite Single zum Track Children Of The Next Level veröffentlicht. Seht den Video Visualizer hier:



Chuck Billy kommentiert: „An alle unsere Testament-Legionen da draußen … wir hoffen, ihr habt unsere erste Single Night of the Witch rauf und runter gespielt und seid bereit für unsere zweite Veröffentlichung Children of the Next Level. Wir sind bereit, den Song live zu spielen und werden das auch am 06. März für unsere Fans in der O2 Academy in London tun. Wir werden sie bitten, ihre Kameras zu zücken und Videos für alle zu schießen, damit es alle sehen und genießen können! Hey fucking Metal Forever!!!!!!“